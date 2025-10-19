scorecardresearch
 

Feedback

डॉक्टर कपल, करोड़ों का घर और रहस्यमय मौत... 6 महीने बाद 'डॉक्टर डेथ' की खूनी साजिश का पर्दाफाश!

बेंगलुरु के पॉश इलाके में रहने वाले डॉक्टर कपल की कहानी शुरुआत में किसी फेयरटेल जैसी लगती थी. लेकिन 11 महीने बाद उस रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंत हुआ कि पूरा शहर सन्न रह गया. पत्नी की रहस्यमयी मौत को पति का परफेक्ट मर्डर बताया जा रहा है, जिसे आखिरकार एक विसरा रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया.

Advertisement
X
बेंगलुरु की डॉ. कृतिका रेड्डी की रहस्यमय मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा. (Photo: ITG)
बेंगलुरु की डॉ. कृतिका रेड्डी की रहस्यमय मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा. (Photo: ITG)

कुछ समय पहले की बात है. कश्मीर की वादियों में एक जोड़ा कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था. वेडिंग से पहले का प्री-वेडिंग शूट था. दो दिलों की नई शुरुआत, जो हमेशा के लिए यादगार बनने वाली थी. लेकिन ठीक एक साल के भीतर ही उस जोड़े में से एक अब इस दुनिया में नहीं था. दूसरा पुलिस की गाड़ी में झुका सिर लिए बैठा था. ये कहानी बेंगलुरु के डॉक्टर कपल डॉ. महेंद्र रेड्डी और डॉ. कृतिका रेड्डी की है. 

एक जनरल सर्जन और दूसरी त्वचा रोग विशेषज्ञ. दोनों की मुलाकात मेडिकल सर्कल में हुई थी और परिवारों की रजामंदी से 24 मई 2024 को शादी हुई. शादी में पैसा, रुतबा और प्यार सब था. लड़की के पिता ने अपनी बेटी और दामाद को बेंगलुरु के पॉश इलाके में 3 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट किया था. लेकिन इस घर की दीवारों में एक साल के भीतर खामोशी और मौत की गंध भर गई, जिसकी परिणति भयानक थी.

डॉक्टर कपल की शादी के 11 महीने बाद, 24 अप्रैल 2025 की सुबह. डॉ. महेंद्र रेड्डी ने अपने ससुराल और रिश्तेदारों को फोन कर बताया कि कृतिका बेहोश है. वो उसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं.. लोग भागे-भागे पहुंचे. अस्पताल में पता चला कि 28 वर्षीय कृतिका की मौत हो चुकी है. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत नींद में हुई. कृतिका पहले से गैस्ट्रो, ब्लड प्रेशर और कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रही थीं. 

सम्बंधित ख़बरें

बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा की गला रेतकर हत्या. (Photo: Representational )
बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा की हत्या... शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने गला रेतकर ले ली जान 
lady doctor murder case
6 महीने बाद कैसे खुला डॉक्टर की पत्नी के 'परफेक्ट मर्डर' का राज? देखें वारदात 
The revelation of the perfect murder: The doctor husband turns out to be the killer of his wife.
डॉक्टर पति का 'परफेक्ट मर्डर' प्लान! 6 महीने बाद ऐसे खुला हत्या का राज 
Kolkata engineering college student raped by classmate
इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर छात्रा से रेप, फिर आरोपी ने फोन कर पूछा- Pill चाहिए क्या? 
Kiran Mazumdar-Shaw
बेंगलुरु की गंदगी पर किरण शॉ ने उठाया सवाल, समर्थन में उतरी जनता, खफा हो गए डिप्टी CM 
Advertisement

Krithika Reddy Murder Case

फिर भी इतनी कम उम्र में अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया. अस्पताल ने नियम के मुताबिक लोकल पुलिस को जानकारी दी. एक मेडिकल लीगल केस दर्ज हुआ. डॉ. महेंद्र रेड्डी और उनके परिवार ने यही कहा कि कृतिका बीमार थी. उसकी मौत प्राकृतिक है. पुलिस ने जब पोस्टमार्टम की बात की, तो सबसे पहले महेंद्र ने उसका विरोध किया. उन्होंने खुद के पेशे का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया.

डॉ. महेंद्र रेड्डी ने कहा, ''मैं सर्जन हूं, अपनी पत्नी की कंडीशन जानता हूं, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं.'' यहां तक कि कृतिका के पिता भी मान गए कि चीरफाड़ की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन कृतिका की बड़ी बहन अड़ गईं. उन्होंने कहा, ''बिना पोस्टमार्टम सच्चाई कैसे पता चलेगी?'' उनकी जिद के आगे सभी झुक गए. पोस्टमार्टम कराया गया. शुरुआती रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला. डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित रख लिया.

ये मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला गया. छह महीने बीतने के बाद विसरा रिपोर्ट आ गई. यहीं कहानी पलट गई. रिपोर्ट में प्रोपोफोल नामक तत्व की भारी मात्रा पाई गई. यानी वही रसायन जो एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) में होता है. अब यह साफ हो गया कि डॉ. कृतिका को इंजेक्शन से एनेस्थीसिया दिया गया था और वह भी जानबूझकर. क्योंकि उस रात घर में सिर्फ पति-पत्नी ही थे. शक की सुई महेंद्र पर टिक गई.

Advertisement

Krithika Reddy Murder Case

कृतिका के परिवार ने रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करा दिया. पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में सर्जन पति टूट गया. उसने कहा, ''शादी के कुछ महीनों बाद ही तय कर लिया था कि कृतिका को मार दूंगा. लेकिन ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कोई शक न करे.'' 21 अप्रैल को जब कृतिका को पेट दर्द हुआ, तो उसने छोटी डोज दी. 22 और 23 अप्रैल को भी वही किया.

23 अप्रैल की रात उसने इतनी भारी डोज दी कि सुबह तक कृतिका की मौत हो गई. अब पुलिस का सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों किया? अपनी ही डॉक्टर पत्नी की जान क्यों ले ली? पुलिस की पूछताछ में पता चला कि डॉ. महेंद्र रेड्डी को गुस्सा था. उसे लगा कि कृतिका के परिवार ने शादी से पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री छिपाई. कृतिका को कई बीमारियां थीं. उसको गैस्ट्रो की दिक्कत के साथ ब्लड प्रेशर था. 

Krithika Reddy Murder Case

उसको लेकर बार-बार अस्पताल जाना पड़ता था. महेंद्र को लगता था कि उसे धोखे में बीमार लड़की से शादी कराई गई. इसी खुंदक में उसने अपनी पत्नी को जहर देने की साजिश रची. एक ऐसा जहर जो डॉक्टर के इंजेक्शन से दिया गया और छह महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी. कत्ल की साजिश बहुत शातिर तरीके से की गई थी. मौत इतनी नेचुरल दिखी कि पुलिस भी महीनों तक चुप रही.

Advertisement

विसरा रिपोर्ट ने सारे राज फाश कर दिए. डॉ. महेंद्र रेड्डी की परफेक्ट साजिश को उसकी ही मेडिकल जानकारी ने एक्सपोज कर दिया. अब पुलिस के पास विसरा रिपोर्ट, इंजेक्शन, महेंद्र का इकबालिया बयान और हत्या का मकसद सबूत के तौर पर मौजूद हैं. पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच के बाद कातिल डॉक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, ताकि उचित सजा दिलाई जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement