क्या चीन से फैला कोरोना वायरस, जांच करने जाएगी WHO की टीम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अंतरराष्ट्रीय टीम कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए जनवरी में चीन जाएगी. WHO ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. WHO के प्रवक्ता हेडिन हैल्डर्सन ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि एक्सपर्ट टीम, जिसमें महामारी विशेषज्ञ और पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं वे जनवरी में चीन का दौरा करेंगे.

बता दें कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है. ज्यादातर देश इस महामारी के फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं. इससे पहले जुलाई में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दो विशेषज्ञ भी जांच के लिए चीन पहुंचे थे. विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड टेड्रोस एडहानॉम ने कहा था कि इस वायरस के मूल स्रोत को जानना बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा था यह विज्ञान है जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है. अगर हम इस वायरस के स्रोत को जान जाते हैं तो हम इस महामारी से आज के मुकाबले बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं.

बता दें कि अभी तो इस वायरस को लेकर जो भी शोध हुए हैं उसमें ज्यादातर वैज्ञानिकों का दावा रहा है कि यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है. कई रिपोर्ट में चीन के वुहान में जानवरों के बाजार से इस वायरस के फैलने की संभावना जताई जा चुकी है.

दिसंबर 2019 में चीन में इस वायरस ने दस्तक दी थी और उसके बाद से चीन को इस वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था. विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी इस मामले में चीन का पक्ष लेने का अमेरिका समेत कई देशों ने आरोप लगाया था.