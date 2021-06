वैक्सीनेशन: सीरम इंस्टीट्यूट की मांग- विदेशी कंपनियों की तरह उन्हें भी संरक्षण दे सरकार

भारत में जारी वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को कुछ संरक्षण दिया जा रहा है. अब देश में पहले से इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन के निर्माताओं ने भी ऐसी ही मांग की है और सभी के लिए एक समान नियम की बात की है.



समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया समेत अन्य वैक्सीन कंपनियों ने अब अपील की है कि उन्हें भी सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए, अगर विदेशी कंपनियों को ये सुविधा मिल रही है.

Not just Serum Institute of India (SII), all the vaccine companies should get indemnity protection against liabilities if foreign companies are granted the same: Sources#COVID19 https://t.co/5AhaIjegyu