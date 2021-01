सीरम के CEO अदार पूनावाला ने भी ली वैक्सीन, बोले- कोविशील्ड बना ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा

दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भी शनिवार को कोरोना की वैक्सीन ली है. वैक्सीन लेने के बाद अदार पूनावाला ने कहा कि उन्हें गर्व है कि कोविशील्ड वैक्सीन इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है.

अदार पूनावाला ने वैक्सीन लगवाते हुए अपनी एक वीडियो ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, "मैं भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लॉन्च करने के लिए सफलता की कामना करता हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयत्न का हिस्सा है".

अदार ने कहा कि इस वैक्सीन की सुरक्षा और असर की पुष्टि करते हुए मैंने अपने स्वास्थ्यकर्मियों के साथ इस वैक्सीन को खुद लिया है.

I wish India & Sri @narendramodi ji great success in launching the world’s largest COVID vaccination roll-out. It brings me great pride that #COVISHIELD is part of this historic effort & to endorse it’s safety & efficacy, I join our health workers in taking the vaccine myself. pic.twitter.com/X7sNxjQBN6