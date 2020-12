भारत में प्रोड्यूस हुई स्पुतनिक-V वैक्सीन का रूस में ट्रायल शुरू, 2021 तक बननी है 30 करोड़ डोज

कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की तैयारी दुनियाभर में जारी है, इसमें भारत का भी अहम रोल है. रूस की वैक्सीन स्पुतनिक-V का भी भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, अब रूस में भारत में प्रोड्यूस की गई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है.



रूसी दूतावास के मुताबिक, स्पुतनिक कई लाखों डोज़ भारत में बन रही हैं. अभी तक जो डोज़ भारत में बनी हैं, उनमें से कुछ सैंपल्स को अब रूस में जांचा जा रहा है.



रूसी दूतावास ने अपने बयान में बताया है कि 2021 तक भारत में स्पुतनिक-V की करीब 300 मिलियन यानी 30 करोड़ डोज़ तैयार की जाएंगी.

#Russia is testing the first samples of its #SputnikV vaccine against #COVID19 that were produced in India - CEO of the @rdif_press Kirill Dmitriev.#Dmitriev: India will produce about 300 mln doses of the Russian @sputnikvaccine in 2021 https://t.co/vJ0owjKIHA pic.twitter.com/tUoyONVYJ4