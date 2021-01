राजस्थानः कोरोना वैक्सीन लगने के 48 घंटे बाद डॉक्टरों ने कहा- 'All Is Well'

राजस्थान में कोरोना का पहला टीका सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को लगाया गया था. डॉक्टर भंडारी ने टीका लेने के बाद मरीजों को देखना शुरू कर दिया था.

जयपुरः डॉक्टर प्रेम चंद भाटिया