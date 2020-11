हैदराबाद: भारत बायोटेक के लैब में PM मोदी, Covaxin की प्रगति पर वैज्ञानिकों संग किया मंथन

कोरोना के खिलाफ बन रही जंग में वैक्सीन का सफर कहां तक पहुंचा है, ये जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अहमदाबाद से हैदराबाद पहुंचे. यहां पर पीएम मोदी ने भारत बायोटेक के लैब में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बात की और वैक्सीन की प्रगति के बारे में जानकारी ली.

भारत वायोटेक हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित में हैं. बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन ला रही है. इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है.

भारत बायोटेक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कंपनी के चेयरमैन और एमडी कृष्णा एल्ला, वैज्ञानिकों और कंपनी के वरिष्ठ मैनेजरों से बात की. इन लोगों ने वैक्सीन के प्रगति की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बायोटेक में करीब एक घंटा रहे. पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी. उन्हें इस स्वदेशी वैक्सीन की प्रगति के बारे में बताया गया.

भारत बायोटेक में शोधकर्ताओं से मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने यहां के वैज्ञानिकों को स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में अब तक मिली प्रगति के लिए बधाई दी है. पीएम ने कहा कि भारत बायोटेक की टीम आईसीएमआर के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है.

At the Bharat Biotech facility in Hyderabad, was briefed about their indigenous COVID-19 vaccine. Congratulated the scientists for their progress in the trials so far. Their team is closely working with ICMR to facilitate speedy progress. pic.twitter.com/C6kkfKQlbl