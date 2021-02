भारत में बनी कोरोना वैक्सीन लेंगे पाकिस्तानी, एस्ट्राजेनेका की 17 मिलियन डोज खरीद रहा PAK

कोरोना के लिए एक अदद वैक्सीन की तलाश कर रहे पाकिस्तानियों की खोज आखिर भारत में ही मुकम्मल हुई है. पाकिस्तान ने एस्ट्राजेनेका की 17 मिलियन कोरोना वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए हासिल किया है. बता दें कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है. भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार फैजल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने वाला है. उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है चीन की कंपनी सिनोफॉर्म के 5 लाख डोजेज के अलावा एस्ट्राजेनेका के लगभग 7 लाख डोज पाकिस्तान में इस साल की पहली तिमाही में आ जाएंगे और पाकिस्तान के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी. पाकिस्तान एस्ट्राजेनेका के कुल 1 करोड़ 70 लाख डोज खरीद रहा है.

WHO के जरिए हासिल की भारत की वैक्सीन

पाकिस्तान ने इस वैक्सीन को सीधे भारत से नहीं खरीदा है. बल्कि इसके लिए पाकिस्तान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के COVAX कार्यक्रम का सहारा लिया है.

COVAX विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक कार्यक्रम है. इसके जरिए WHO दुनिया के उन देशों को कोरोना की वैक्सीन पहुंचा रहा है, जहां की सरकारें इस वैक्सीन को विकसित नहीं कर पाई हैं अथवा खरीदने में कामयाब नहीं हैं. पाकिस्तान सरकार के मंत्री असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद ने लगभग 8 महीने पहले ही COVAX के साथ वैक्सीन की सप्लाई के लिए समझौता किया था.

Happy to share that in addition to the 500,000 doses of Sinopharm, almost 7 million does of AstraZeneca to be made available in Q1 and given to the public free of cost! Pakistan’s vaccine drive starts next week, beginning with frontline healthcare workers. pic.twitter.com/6nJACx9aL7