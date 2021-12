भारत में Omicron की चपेट में अबतक आए 415 मरीज, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस

ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते केसों ने चिंता बढ़ा दी है. देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के 415 मरीज सामने आ चुके हैं. इस नए संकट का सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में हैं. ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के कारण क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी ब्रेक लग गया है. इसके साथ ही राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर लौट कर आ गया है. ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना भी रफ्तार पकड़ चुका है. लिहाजा देशभर में कोरोना के कुल केस 77032 हो गए हैं.

ओमिक्रॉन ने जश्न के बीच रंग में भंग डाल दिया है. संक्रमण की भयावहता को देखते हुए हरियाणा, मध्यप्रदेश, यूपी, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,189 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं. अब तक 140.01 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है. कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 98.40 फीसदी है. जो कि पिछले साल मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है.

(बता दें कि जब भारत में ओमिक्रॉन के 403 केस थे तब दूसरे देशों में Omicron के इतने मरीज थे)

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में पिछले 24 घंटे में 7286 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए. इसके साथ ही अब कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,42,23,263 हो गई है. देशभर में सक्रिय केस कुल मामलों के 1 फीसदी से भी कम हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 67.10 करोड़ लोगों की कोरोना की जांच की जा चुकी है.

COVID19 | A total of 415 #Omicron cases were reported in 17 States/UTs of India so far. The number of persons recovered is 115: Union Health Ministry pic.twitter.com/DXuW4LBTeT