अखिलेश के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला- खुशी से लगवाऊंगा, वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशी जाहिर की है और कहा है कि वो इसे लगवाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि जितने लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे, देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा है. वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है. ये मानवता के लिए है और जितनी जल्दी ये अतिसंवेदनशील लोगों तक पहुंचेगी, उतना बेहतर है.

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उमर ने कहा, 'मैं औरों के बारे में नहीं जानता. लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बांह उठाकर खुशी-खुशी कोरोना वैक्सीन लगवा लूंगा. इस वायरस ने अब तक काफी तबाही मचाई है. ऐसे में अगर किसी वैक्सीन से हालात सामान्य होते हैं तो मेरी तरफ से हां है.'

I don’t know about anyone else but when my turn comes I’ll happily roll up my sleeve & get a COVID vaccine. This damn virus has been far too disruptive & if a vaccine helps bring about a semblance of normalcy after all the chaos then sign me up. https://t.co/bVOw7lPJ6w