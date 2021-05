वैक्सीन की किल्लत के बीच बोले गडकरी- ज्यादा कंपनियों को मिले प्रोडक्शन की मंजूरी, केजरीवाल भी कर चुके हैं अपील

भारत में जारी वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है. नितिन गडकरी का कहना है कि देश में वैक्सीन बनाने के लिए अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. नितिन गडकरी का ये बयान तब आया है, जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी है और बीते दिनों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसा फॉर्मूला सुझा चुके हैं.



वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब डिमांड बढ़ती है, तो सप्लाई में दिक्कत आती है. ऐसे में वह मंत्री से अपील करेंगे कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अधिक लाइसेंस दिए जाएं.



नितिन गडकरी ने दावा किया कि हर राज्य में ऐसी लैब मौजूद हैं, जिनके पास ऐसी क्षमता है. अगर फॉर्मूला दिया जाए तो वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और 15 दिनों में ही नतीजे दिख सकते हैं. नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हर राज्य में प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ती है, तो सबसे पहले देश में सप्लाई तेज़ होगी और बाद में अगर बनता है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं.



#WATCH | If vaccine demand is more than supply it creates problem. Instead of 1, let 10 more companies be given license for vaccine manufacture...Let them supply in country & later if there's surplus, they may export. It can be done in 15-20 days: Union Min Nitin Gadkari (18.05) pic.twitter.com/gVOqMuVRNr