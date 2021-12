Omicron coronavirus: तीसरी लहर का खतरा, बूस्टर डोज की बहस... 5 दिन में 10 गुना बढ़ गए ओमिक्रॉन के केस

Omicron Variant in India: देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित लोगों की (omicron cases in india) संख्या बढ़कर 23 पहुंच गई है. 2 दिसंबर को पहला केस आया था और तब से अब तक मामलों में 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है. इस बीच तीसरी लहर (third wave) का खतरा भी बढ़ गया है.

देश के 5 राज्यों तक पहुंच गया है ओमिक्रॉन वैरिएंट. (फाइल फोटो-PTI)