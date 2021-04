कोरोना से हाहाकार: कई शहरों में आज से वीकेंड लॉकडाउन, मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़

कोरोना वायरस का संकट बढ़ते ही देश में सख्तियों की वापसी हो गई है. देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई राज्यों ने लॉकडाउन का रुख भी किया है. इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है.



कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों ने ये फैसला किया है. ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर क्या अपडेट है और ये किन शहरों में लग रहा है, एक नज़र डाल लीजिए...



- पूरे महाराष्ट्र में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है, जो पूरे अप्रैल में लागू रहेगा. यानी शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा. मुंबई, नागपुर, नासिक, ठाणे, पुणे जैसे शहरों में तो कोरोना वायरस काफी तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में इन शहरों में भी वीकेंड लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है.

मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत से पहले आज सुबह लोग बड़ी संख्या में बाज़ार पहुंचे. दादर की सब्जी मंडी में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और लॉकडाउन से पहले ही सामान खरीदने की कोशिश में दिखे.

Maharashtra: Crowd seen at Dadar Vegetable Market in Mumbai this morning.



Mumbai reported 8,938 new #COVID19 cases & 23 deaths yesterday. pic.twitter.com/WAcDsWBmU5