दिल्ली में 35% लोगों को वैक्सीन के लिए मैसेज ही नहीं पहुंचा, Co-Win ऐप को लेकर ये दिक्कतें आ रहीं सामने

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में सबसे बड़ी जंग जारी है. कोरोना वैक्सीनेशन को तीन दिन हो गए हैं और अबतक लाखों लोगों को टीका लग चुका है. लेकिन इस अभियान में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, राजधानी दिल्ली में को-विन ऐप को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं. कुछ लोगों को टीकाकरण के वक्त का मैसेज नहीं मिल रहा है, तो कोई जानकारी से चूक जा रहा है.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, दिल्ली में वैक्सीनेशन के पहले दिन ही लोगों को सरकार द्वारा बनाई गई Co-Win ऐप में काफी परेशानी झेलनी पड़ी. बहुत से लोगों को टीकाकरण के वक्त का मैसेज नहीं मिला, जिसके बाद अब अस्पतालों की ओर से लोगों को खुद फोन करके की वक्त की जानकारी देनी पड़ रही है.

एक अधिकारी के मुताबिक, पहले दिन करीब 35 फीसदी लोग टीकाकरण के लिए इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें कोई मैसेज ही नहीं मिला था. यही कारण रहा कि पहले दिन टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या कम रही और दूसरे दिन लोग अधिक संख्या में पहुंचे. हालांकि, अधिकारियों ने दूसरे दिन रिस्क ना लेते हुए खुद ही लोगों को फोन किया.

