भारत बायोटेक की कोरोना वैक्‍सीन कोवैक्सीन (Covaxin) के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है. कंपनी ने कोविड-19 के टीके के लिए ICMR के साथ भागीदारी की है. इस टीके का तीसरे चरण का परीक्षण सोमवार से शुरू हो गया है.

भारत बायोटेक दुनिया की एकमात्र वैक्सीन कंपनी है, जिसके पास जैव सुरक्षा स्तर-3 (BSL3) उत्पादन सुविधा है. पिछले महीने कंपनी ने कहा था कि उसने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वो 26,000 भागीदारों पर तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने जा रही है. इसको लेकर एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया गया है.

