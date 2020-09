राजस्थान: कोरोना की चपेट में आए कांग्रेस-बीजेपी के 5 विधायक, CM ने सेहत की जानकारी ली

राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के विधायक कोरोना वायरस की चपेट में हैं. इस वक्त कांग्रेस विधायक रामलाल जाट, रफीक खान कोरोना की चपेट में हैं.

वहीं बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौर, अशोक लाहोटी और अर्जुन लाल जींगर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं.

इससे पहले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश चंद मीणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं.

कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास, कांग्रेस विधायक रफीक खान और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जयपुर में NEET और JEE की परीक्षा के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. ये तीनों जनप्रतिनिधि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं.



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कांग्रेस-बीजेपी के इन सभी नेताओं के जल्द ठीक होने की कामना की है. अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, "मुझे पता चला है कि कांग्रेस विधायक रामलाल जाट और रफीक खान, इसके अलावा बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौर, अशोक लाहोटी और अर्जुन लाल जींगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मैं उनके तुरंत ठीक होने की कामना करता हूं.

