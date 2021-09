Corona in UP: 33 जिले हुए कोविड फ्री, सिर्फ 199 एक्टिव केस, जानें UP में क्या है कोरोना के आंकड़े

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कमजोर पड़ती जा रही है. यहां के 75 में से 33 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं. वहीं, 66 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मामला सामने आया है. सिर्फ 9 जिलों में ही मरीज मिले हैं.

यूपी में पिछले 24 घंटे में 2.26 लाख सैंपल की जांच हुई. (फाइल फोटो-PTI)