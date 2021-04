PM Gareeb Kalyan Ann Yojana: क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? जानें किन लोगों को मिलेगा लाभ

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए गरीब परिवारों के लिए जून 2021 तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. सरकार की घोषणा के मुताबिक गरीब परिवारों को मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb Kalyan Ann Yojana) के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा.

सरकारी ऐलान के मुताबिक करीब 80 करोड़ लोगों को दोनों महीनों में 5-5 किलो अनाज (गेंहू/चावल) दिया जाएगा. भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. बता दें कि यह येाजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है.

Government of India to provide free foodgrains under PM Garib Kalyan Ann Yojana for May & June 2021. 5 kg free food grains to be provided to around 80 crore beneficiaries. Government of India would spend more than Rs 26,000 crore on this initiative: Government of India