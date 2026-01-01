नए साल के पहले दिन शेयर बाजार का हाल, व्हिस्की वाली कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी!

नए साल 2026 के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार (Share Market) में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला. सेंसेक्स (Sensex) की ओपनिंग ग्रीन जोन में हुई थी, जबकि मामूली 32 अंक गिरकर इंडेक्स (Index) बंद हुआ. वहीं निफ्टी करीब 17 अंक चढ़कर बंद हुआ.

दरअसल गुरुवार को वैश्विक बाजारों से सीमित संकेत और प्रॉफिट-बुकिंग के चलते निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया. कारोबार की शुरुआत हरे निशान में होने के साथ ही बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली और निफ्टी 26,150 अंक के स्तर के आसपास कारोबार करता दिखा.

इन शेयरों ने बाजार को दिया बल

हालांकि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली हावी हो गई, जिससे बाजार की तेजी सीमित हो गई. ऑटो और आईटी सेक्टर में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखी गई. पीएसयू बैंक शेयरों ने भी कुछ हद तक बाजार को साथ दिया. वहीं FMCG सेक्टर में दबाव बना रहा और कई दिग्गज एफएमसीजी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

मिडकैप शेयरों में हल्की मजबूती दिखी, जबकि स्मॉलकैप शेयरों में कमजोरी रही. एक्सपर्ट के मुताबिक नए साल के पहले दिन कारोबार में वॉल्यूम अपेक्षाकृत कम रहा. इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि दुनिया के कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजार न्यू ईयर के मौके पर बंद थे, जिससे वैश्विक संकेत सीमित रहे. इसके अलावा, बुधवार की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली को तरजीह दी.

31 दिसंबर को बाजार में मना था जश्न

हालांकि इन सबके बीच गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की ओर से भी सतर्क रुख देखने को मिला, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने चुनिंदा शेयरों में खरीदारी कर बाजार को थोड़ा सहारा दिया.

INDUSIND बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 3 फीसदी तेजी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के शेयर में 2.36 फीसदी, बजाज ऑटो में 2.33 फीसदी, आइडिया के शेयर में करीब 8 फीसदी की तेजी और अजंता फॉर्मा के शेयर में 6 फीसदी की तेजी रही. जबकि Piccadily Agro Industries Ltd के शेयर 6.86 फीसदी चढ़कर 604.65 रुपये पर बंद हुआ. एक समय व्हिस्की बनाने वाली कंपनी Piccadily Agro के शेयर में करीब 14 फीसदी की तेजी थी.

इसस पहले भारतीय शेयर बाजार के लिए साल 2025 का आखिरी दिन जश्न भरा था. सेंसेक्स (Sensex) में 545 अंक उछलकर 85,220.60 के स्तर पर बंद हुआ था. जबकि 31 दिसंबर 2025 को निफ्टी 190.75 अंक (0.74%) की तेजी के साथ 26,129.60 पर बंद हुआ. साल के आखिरी दिन निवेशकों की संपत्ति में करीब 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था.

(नोट: किसी भी शेयर में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

