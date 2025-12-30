scorecardresearch
 
कल क्रैश हुई थी चांदी, अब अचानक 12000 रुपये महंगी, ज्वेलरी शॉप पर आज इतनी सस्ती Silver

Gold-Silver Rates: सोना और चांदी की कीमतों में बीते कारोबारी दिन सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मंगलवार को दोनों कीमती धातुएं खुलते ही रॉकेट बनी नजर आईं.

सोमवार को क्रैश होने के बाद मंगलवार को तूफानी रफ्तार से भागे सोना-चांदी. (Photo: Reuters)
सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में साल 2025 के आखिरी हफ्ते में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जहां पहले कारोबारी दिन सोमवार को चांदी अचानक क्रैश (Silver Price Crash) हो गई थी और अपने दिन के हाई से 21500 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई थी, तो आज बाजी पलटी नजर आ रही है. जी हां, एमसीएक्स पर सिल्वर प्राइस ओपन होने के साथ ही 12000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गया. सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि कल बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए सोने का भाव (Gold Rate) भी मंगलवार को उछला है. 

कल धड़ाम, आज चांदी बनी रॉकेट 
इस साल वैसे तो सोना-चांदी दोनों ही कीमती धातुओं ने तूफानी रफ्तार पकड़े रखी है. लेकिन खासतौर पर Silver Price ने सभी को चौकाया है. बीते कारोबारी दिन चांदी की कीमत शुरुआती कारोबार में MCX पर 2,54,174 रुपये प्रति किलो के अपने नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर अचानक इसमें तगड़ी गिरावट आई और देखते ही देखते ये 21,511 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई थी.. 

मंगलवार को MCX Silver Rate अपने पिछले बंद भाव 2,24,429 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में तेजी के साथ 2,31,100 रुपये पर खुली और फिर अचानक तेज रफ्तार पकड़ते हुए 12,478 रुपये उछल गई और 2,36,907 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची. 

Gold का भी चांदी जैसा हाल 
चांदी जैसा ही हाल सोने का भी देखने को मिला है. सोमवार को Silver Price Crash होने के बीच Gold Rate भी बुरी तरह से फिसला था. लेकिन मंगलवार को ये कीमती धातु भी जोरदार रफ्तार से चढ़ती हुई नजर आई है. बीते कारोबारी दिन  
MCX पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 Karat Gold का रेट 1,40,444 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचने के बाद तेजी से फिसला था और 2798 रुपये गिरकर 1,37,646 रुपये तक टूट गया था. मंगलवार को चांदी की तरह सोना भी भागा. खबर लिखे जाने तक MCX Gold Rate 1275 अंकों की उछाल लेकर 1,36,217 रुपये पर कारोबार कर रहा था. 

घरेलू मार्केट में आज भी सोना-चांदी सस्ता
भले ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना-चांदी मंगलवार को रफ्तार पकड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर घरेलू मार्केट Gold-Silver Rates में गिरावट देखने को मिली है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, सोमवार को 10 Gram 24 Karat Gold 1380 रुपये फिसलकर 1,36,781 रुपये पर बंद हुआ था और मंगलवार को भी सोना फिसलकर 1,34,362 रुपये पर ओपन हुआ. यानी ये 2419 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ. वहीं दूसरी ओर चांदी का भाव भी घरेलू मार्केट में अपने पिछले बंद 2,35,440 रुपये से 3,973 रुपये टूट गया. इसके बाद 1 Kg Silver Price 2,31,467 रुपये पर खुला. 

गौरतलब है कि IBJA Gold-Silver Rates देशभर में एक समान रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीद पर ग्राहक को 3 फीसदी की दर से जीएसटी के अलावा मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जो अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग हो सकता है. इनके जुड़ने से सोना-चांदी के आभूषण की कीमत बढ़ जाती है. 

