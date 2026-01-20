Silver Price: क्या करके मानेगी चांदी? दो दिन में ₹32000 महंगी... देखें आज का भाव

सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rates) थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बात चांदी की करें, तो ये रुकती नजर नहीं आ रही है और हर रोज सिल्वर प्राइस में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है. Silver Price की रफ्तार का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस हफ्ते के महज दो कारोबारी दिनों में ही 1 Kg Silver 32000 रुपये से ज्यादा महंगी हो गई है. दूसरी ओर सोने की चमक (Gold Rate) भी लगातार बढ़ती जा रही है.

और पढ़ें

चांदी में तेजी का सिलसिला जारी

चांदी की कीमत में आई तेजी के बारे में बात करें, तो दो दिन में ये 32,187 रुपये प्रति किलोग्राम तक चढ़ी है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1 किलोग्राम चांदी का वायदा भाव 2,87,762 रुपये पर बंद हुआ था, वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को Silver Price खुलने के साथ ही 3,19,949 रुपये के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया. खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स पर चांदी का भाव 7000 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था.

सोना भी रुकने वाला नहीं

चांदी तो चांदी... सोना भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है. MCX Gold Rate भी खुलने के साथ ही एक झटके में 2500 रुपये तक चढ़ गया. वहीं दो कारोबारी दिनों में सोने के भाव में आए बदलाव की बात करें, तो 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold 5,479 रुपये तक महंगा हो गया है. दरअसल, बीते शुक्रवार को ये पीली धातु 1,42,517 रुपये पर क्लोज हुई थी.

Advertisement

मंगलवार को कमोडिटी मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर सोना अपने पिछले बंद वायदा भाव 1,45,639 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में मामूली गिरावट लेकर 1,45,500 रुपये पर ओपन हुआ था और फिर शुरुआती गिरावट से उबरता हुआ नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर जा पहुंचा.

ग्लोबल टेंशन से चमका सोना-चांदी

Gold-Silver Rates में जारी तेज उछाल के पीछे के कारणों की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने फिर से टैरिफ टेंशन (Trump Tension) को हवा दी है, जिससे ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है. इस स्थिति में एक बार फिर से निवेशक सुरक्षित निवेश ठिकाने के तौर पर सोना-चांदी की तरफ भागते हुए नजर आए हैं, जिससे इनकी डिमांड और कीमत दोनों में इजाफा हुआ है. इसके अलावा करेंसी मार्केट में मची उथल-पुथल ने भी कीमतें बढ़ाने का काम किया है.

(नोट- सोना-चांदी में निवेश से पहले अपने एक्सर्ट्स की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.)

---- समाप्त ----