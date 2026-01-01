scorecardresearch
 
चांदी ₹1800 सस्ती... सोने का भाव भी टूटा, नए साल के पहले दिन ये New Rates

Gold-Silver Rate Fall: सोना-चांदी की कीमतों में बीते साल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई गिरावट का सिलसिला नए साल के पहले दिन भी जारी है. 1 जनवरी 2026 को भी दोनों कीमती धातुएं के दाम फिसले हैं.

साल 2026 के पहले पहले दिन भी सोना-चांदी हुए सस्ते (Photo: PTI)
सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में बीते साल के आखिरी दिनों में शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला 2026 की शुरुआत में भी जारी है. साल के पहले कारोबारी दिन गुरुवार को भी जारी है. 1 जनवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जहां चांदी खुलने के साथ ही 1800 रुपये सस्ती (Silver Price Fall) हो गई, जबकि सोने का वायदा भाव भी फिसलकर (Gold Rate Fall) कम हो गया है. 

चांदी में आज भी बड़ी गिरावट
चांदी की कीमतों ने बीते साल जिस रफ्तार से छलांग लगाई, उसने सभी को चौंकाने का काम किया, लेकिन 2025 खत्म होते-होते बाजी पलटी हुई नजर आई. आखिरी हफ्ते में Silver Price Crash नजर आया. वहीं 2026 के पहले दिन भी ये भर-भराकर टूटी है. एमसीएक्स पर 31 दिसंबर 2025 को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 2,35,701 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2026 को जब मार्केट ओपन हुआ, तो ये खुलते ही 1851 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई और फिसलकर 2,33,850 रुपये पर आ गई. 

अपने हाई से अब कितनी सस्ती चांदी 
बीते कुछ दिनों के साथ ही नए साल के पहले दिन चांदी की कीमत में आई गिरावट के बाद अब Silver Price अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी नीचे आ गया है. बता दें कि सिल्वर हाई 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम है और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो MCX Silver Rate इस आंकड़े से अब 20,324 रुपये तक सस्ती मिल रही है. 

Gold Rate भी आज फिसला
चांदी ही नहीं, बल्कि सोने की कीमतें (Gold Price) भी टूटी हैं. एमसीएक्स पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने का वायदा भाव अपने पिछले कारोबारी बंद 1,35,447 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही गिरकर 1,35,080 रुपये पर आ गया. MCX Gold Rate भी अपने हाई लेवल 1,40,465 रुपये की तुलना में अब 5,385 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता मिल रहा है. 

सोने-चांदी के दाम में कमी के कारण 
Gold-Silver Rate Fall के पीछे के कारणों की बात करें, तो सोना-चांदी के दाम बीते कुछ दिनों में अपने हाई से काफी टूट चुके हैं. इसके पीछे निवेशकों के डर फैक्टर को माना जा सकता है. दरअसल, रिकॉर्ड हाई दाम पहुंचने के बाद निवेशकों को डर था कि इसमें बड़ी गिरावट आई, तो उनका मुनाफा कम हो सकता है. ऐसे में सोने और चांदी में बिकवाली के चलते कीमतें टूटीं. इसके अलावा गोल्ड-सिल्वर रेट में गिरावट का एक बड़ा कारण डॉलर में मजबूती और ग्लोबल तनाव का कम होना भी है. जिससे सुरक्षित निवेश की डिमांड कम हुई है. 

(नोट- किसी भी कीमती धातु में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. aajtak.in किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है.)

---- समाप्त ----
