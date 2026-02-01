scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Silver Price Crash: गिरावट... गिरावट... गिरावट, तीन दिन में ₹1.50 लाख सस्ती हुई चांदी, सोने का बुरा हाल

Gold-Silver Price Crash: सोना-चांदी की कीमतों में बजट वाले दिन भारी गिरावट देखने को मिली है. बीते गुरुवार को लाइफ टाइम हाई पर पहुंची चांदी तीन दिन में ही 1.50 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई है. तो सोना भी संभल नहीं पा रहा है.

Advertisement
X
बजट वाले दिन सोना-चांदी में तेज गिरावट (Photo: ITG)
बजट वाले दिन सोना-चांदी में तेज गिरावट (Photo: ITG)

गिरावट... गिरावट और गिरावट, बीते तीन दिन से सोना-चांदी की कीमतों के क्रैश (Gold-Silver Crash) होने का सिलसिला जारी है. इन तीन कारोबारी दिनों में ही चांदी करीब 1.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है, तो दूसरी ओर सोने का भाव भी संभल नहीं पा रहा है और हर रोज भर-भराकर टूट रहा है. रविवार को बजट वाले दिन (Budget Day) पर भी खुलते ही सिल्वर प्राइस 27000 रुपये का गोता लगा गया, जबकि Gold Rate में भी करीब 9% की गिरावट आई और ये 13000 रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया. 

एमसीएक्स पर चांदी खुलते ही क्रैश
सबसे पहले बताते हैं चांदी के बारे में, तो पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोना-चांदी बुरी तरह से क्रैश (Gold-Silver Crash) हुए थे. इससे एक दिन पहले ही गुरुवार को चांदी ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख का आंकड़ा पार किया था और 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव 4,20,048 रुपये के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन ये 1.28 लाख रुपये की गिरावट के साथ गिरकर 2,91,922 रुपये प्रति किलो पर आ गई थी. 

रविवार तक महज तीन कारोबारी दिनों में 1 Kg Silver Price अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,652 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो चांदी इस दौरान 1,54,396 रुपये तक सस्ती हो गई है.  

सम्बंधित ख़बरें

Budget Day पर Gold-Silver Crash! जानें नए रेट
Silver dipped 3% to hover near $106 on Thursday after topping $120 per ounce as a slump in major US AI and technology stocks rattled markets
बजट के दिन भूचाल... चांदी झटके में ₹27000 सस्ती, सोना भी 13000 रुपये फिसला
Gold Silver Price
आज सोना-चांदी का क्या होगा? शुक्रवार को हुआ था क्रैश... अभी ये सिग्नल
The white metal had earlier recorded a previous peak of Rs 3,39,927 per kg on January 23, 2026.
अचानक सोना-चांदी ऐसे हुआ क्रैश... आ गई 1980 की याद, जानिए वजह
Gold-Silver
Gold-Silver के दामों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट!
Advertisement

सोना 50000 रुपये से ज्यादा सस्ता
सोने की कीमत में बीते तीन दिन में आई गिरावट पर गौर करें, तो बीते गुरुवार को अपना हाई लेवल 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छूने के बाद अचानक से इसमें गिरावट शुरू हुई और ये बजट के दिन भी जारी रही. तीन कारोबारी दिनों में अपने इस हाई लेवल से Gold Rate 54,462 रुपये टूटकर 1,38,634 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

Gold-Silver ETF भी टूटे
सोना-चांदी ही नहीं, इस बीच मेटल सेक्‍टर में बड़ी गिरावट के बीच सिल्‍वर ईटीएफ, गोल्‍ड ईटीएफ में 11 फीसदी की गिरावट आई है. निप्‍पॉन इंडिया सिल्‍वर ईटीएफ और निप्‍पॉन इंडिया गोल्‍ड ईटीएफ में लोअर सर्किट लगा है. इसके अलावा मेटल स्‍टॉक भी टूटे हैं.  वेदांता के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट आई है. Hidustan Zinc के शेयर में 10%, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 18 फीसदी से ज्यादा की गिरावट, हिन्दुस्तान एल्युमिनियम में करीब 5 फीसदी और हिंडाल्को के शेयर में 7 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है.

(नोट- सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement