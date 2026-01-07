Silver Price Crash: अचानक ₹5000 सस्ती हुई चांदी, सोना भी 1100 रुपये फिसला, चेक करें New Rates

सोना-चांदी की कीमतों में बीते कारोबारी दिन तक जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन बुधवार को अचानक Gold-Silver Rates में बड़ी गिरावट आई है. चांदी का वायदा भाव, जो बीते महज दो कारोबारी दिनों में 20000 रुपये तक चढ़ गया था, एमसीएक्स पर ट्रेड शुरू होते ही पहले जोरदार तेजी दिखी, लेकिन अचानक ये कीमती धातु धड़ाम हो गई. झटके में 1 Kg Silver Price 5000 रुपये से ज्यादा कम (Silver Price Crash) हो गया. चांदी के साथ ही सोने का भाव भी टूटा (Gold Rate Fall) है और ये 1100 रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया है.

नया हाई बनाकर फिसली चांदी

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव अपने पिछले कारोबारी बंद 2,58,811 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में तेजी के साथ खुला और 259,692 रुपये के नए हाई लेवल पर पहुंच गया. लेकिन इस हाई को छूने के बाद अचानक Silver Price Crash हो गया और पलक झपकते ही चांदी 5,622 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई.

दो दिन में तोड़े रिकॉर्ड, अब धड़ाम

चांदी की कीमत ने जहां बीते साल 2025 में ताबड़तोड़ तेजी के साथ हैरान किया था, तो वहीं नए साल 2026 के पहले हफ्ते में भी ये लगातार छलांग लगाती नजर आ रही थी. इस सप्ताह के शुरुआती महज दो कारोबारी दिनों में ही 1 किलो चांदी की वायदा कीमत में 20000 रुपये की तेजी आ चुकी थी. लेकिन बुधवार को इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा नजर आया और ये भरभराकर टूट गई.

सोना भी झटके में इतना सस्ता

चांदी का भाव ही नहीं, बल्कि बुधवार को सोने की कीमत में भी गिरावट (Gold Rate Fall) देखने को मिली है. MCX Gold Price पर नजर डालें, तो 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बीते कारोबारी दिन मंगलवार को तेजी के साथ 1,39,083 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था.

बुधवार को भी शुरुआती कारोबार में ये छलांग लगाते हुए 1,39,140 रुपये के लेवल पर पहुंच गया. लेकिन चांदी में आई गिरावट के साथ ही सोना भी इस हाई से अचानक फिसल गया और 1,38,027 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से देखें, तो एक झटके में सोना 1,113 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है.

सोना अपने हाई से कितना सस्ता?

ताजा गिरावट के बाद अब Gold-Silver दोनों कीमती धातुओं के लाइफ टाइम हाई लेवल से इनकी तुलना करें, तो ये काफी सस्ती हैं. सोने का हाई 1,40,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो वायदा बाजार में सोना अभी भी इस लेवल से 2438 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता मिल रहा है.

