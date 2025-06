'अमीर बनना है तो खरीदें चांदी', Robert Kiyosaki बोले- आने वाला है संकट, बचने के ये उपाय

मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है. उनका कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज बुलबुला (Debt Bubble) फटने वाला है, जिससे दुनिया में वैश्विक मौद्रिक संकट आ सकता है. रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने सोमवार को X पोस्ट में फिर लोगों को अलर्ट करते हुए लिखा, 'जो लोग इस संकट के लिए तैयार नहीं हैं, वे भारी नुकसान उठा सकते हैं, खासकर वे जो पारंपरिक फिएट मुद्रा और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं.'

दरअसल, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर लोगों को सलाह दी है कि वे सोना, चांदी और बिटकॉइन में निवेश करें ताकि इस संकट में अपनी संपत्ति को बचा सकें और संभव है कि इस रास्ते से आप अमीर बन सकें. उनका मानना है कि चांदी वर्तमान में सबसे अच्छा निवेश का विकल्प है, क्योंकि जून 2025 में इसकी कीमत लगभग 35 डॉलर प्रति औंस है, जो इसके ऐतिहासिक उच्च स्तर से 60% कम है.

चांदी में निवेश बना सकता है अमीर

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 'चांदी' में निवेश सबसे बड़ा कदम होगा, और अनुमान है कि साल 2025 में चांदी की कीमत एक नई रिकॉर्ड बना सकती है. हालांकि Robert Kiyosaki का कहना है कि मौजूदा समय में सोने और बिटकॉइन की कीमतें शिखर पर हैं और मैं खुद इसमें गिरावट का इंतजार कर रहा हूं, इसमें करेक्शन आते ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाऊंगा.

FYI: Silver is the best investment today….june 2025. Gold and Bitcoin are high and I am waiting for gold and Bitcoin to crash before I add to my position.



That’s what I think.



Do your own research.



Take care.