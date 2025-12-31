नए साल से पहले दिल्ली-NCR वालों को तोहफा, इतनी सस्ती हो गई PNG

नये साल पर दिल्‍ली वालों को गैस कंपनी ने बड़ा तोहफा दिया है. पीएनजी के दाम में बड़ी कटौती की गई है. IGL ने आने वाले नए साल में दिल्ली और NCR में अपने कस्टमर्स के लिए डोमेस्टिक PNG की कीमतों में ₹0.70 प्रति SCM की बड़ी कटौती की घोषणा की है.

इस कटौती के बाद अब PNG की दिल्ली में नई कीमतें ₹47.89 प्रति SCM, गुरुग्राम में ₹46.70 प्रति SCM और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹47.76 प्रति SCM होगी. यह कटौती नये साल की पूर्व संध्‍या पर किया गया है. इस फैसले के साथ ही IGL ने 2026 में कदम रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है.

अक्‍सर देखा जाता है कि तेल और गैस कंपनियां पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में बदलाव महीने की पहली तारीख को करती हैं. लेकिन IGL ने 1 जनवरी से पहले ही पीएनजी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है. जिस कारण इसे नए साल पर एक तोहफ के तौर पर देखा जा रहा है.

पिछली बार कब हुआ था बदलाव?

इससे पहले 18 अक्टूबर 2025 को पीएनजी की कीमतों में बदलाव हुआ था. कई जगहों पर पीएनजी रिटेल रेट्स अपडेट हुए थे जैसे दिल्ली में ₹48.59/SCM थे. हालांकि अब फिर से बदलाव किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी. यह दिल्‍ली एनसीआर वालों के लिए बड़ राहत है.

LPG के दाम भी बदल सकते हैं

1 जनवरी 2026 से कई आर्थिक बदलाव होने वाले हैं. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि तेल कंपनियां एलपीजी के दाम में कटौती कर सकती हैं. साथ ही सीएनजी के दाम भी बदल सकते हैं. इसके अलावा जेट फ्यूल (AFT) में भी बदलाव हो सकता है. अगर ये बदलाव लागू होता है तो 1 जनवरी 2026 से नए रेट प्रभावी हो सकते हैं.

यह कटौती तब हुई है जब PNGRB ने Unified Tariff प्रणाली लागू करने का फैसला किया है, जिससे गैस ट्रांसपोर्ट टैरिफ कम हुआ और रिटेल प्राइस कम हुए हैं. बता दें कि भारत में पीएनजी के रिटेल (ग्राहक-स्तर) दाम समय-समय पर स्थानीय सिटीक गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों द्वारा और PNGRB के टैरिफ बदलने पर अपडेट होते रहते हैं.

