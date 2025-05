Operation Sindoor: 18 एयरपोर्ट बंद... 430 फ्लाइट कैंसिल, पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारत की चौतरफा तैयारी!

भारत की एयर स्ट्राइक (Indian Air Strike) ने पाकिस्तान को दहला दिया है. बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया और 6-7 मई की रात पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इसके हमले के बाद हालांकि, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से कोई कार्रवाई न करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद PAK के किसी भी पलटवार के लिए भारत ने चौतरफा तैयारियां कर ली हैं. इसके तहत देश के 18 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है.

एयर स्ट्राइक के बाद ये Airport बंद

पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 26 पर्यटकों की मौत का तगड़ा बदला भारत की ओर से लिया गया है. लेकिन तनाव चरम पर पहुंचने और पाकिस्तान की ओर से किसी भी पलटवार का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है. अलर्ट के तौर पर सरकार ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के 18 एयरपोर्ट्स अस्थायी रूप से क्लोज कर दिए हैं. इनमें श्रीनगर का एयरपोर्ट (Sri Nagar Airport) भी शामिल है. सूत्रों के मुताबिक, इस लिस्ट में लेह (Leh), जम्मू (Jammu), अमृतसर (Amritsar), पठानकोट (Pathankot), चंडीगढ़ (Chandigarh), जोधपुर (Jodhpur), जैसलमेर (Jaisalmer), शिमला (Shimla), धर्मशाला (Dharamshala) और जामनदर (Jamnagar) भी हैं.

430 फ्लाइट्स गईं कैंसिल

भारत की तीनों सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद एयरपोर्ट्स बंद होने से करीब कई उड़ानों पर भी सीधा असर देखने को मिला है. फ्लाइटराडार-24 के मुताबिक, अब तक करीब 430 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. उड़ानें रद्द करने के मामले में इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) सबसे आगे रही और इसकी करीब 160 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं.

#TravelAdvisory Air India flights to and from the following stations – Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh and Rajkot – are being cancelled till 0529 hrs IST on 10 May following a notification from aviation authorities on closure of these…

इस संबंध में एयर इंडिया (Air India) ने सोशल मीडिया पर बताया कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट एयरपोर्ट्स के लिए उड़ानें 10 मई सुबह 5:29 बजे तक रद्द कर दी गई हैं और परेशान यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने या फिर री-शेड्यूल के लिए लगने वाली फीस को फ्री कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि इस अवधि में यात्रा के लिए वैलिड टिकट रखने वाले पैसेंजर्स को री-शेड्यूलिंग फीस पर एक बार छूट दी जाएगी.

यात्रियों से अपडेट रहने की अपील

IndiGo Airlines ने अपनी सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट में कहा है कि हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट जरूर रहें. SpiceJet Airlines ने कहा कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई अड्डे अगले नोटिस तक बंद हैं, ऐसे में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं.

#6ETravelAdvisory: Due to changing airspace conditions in the region, our flights to and from #Srinagar, #Jammu, #Amritsar, #Leh, #Chandigarh and #Dharamshala are impacted. We request you to check your flight status at https://t.co/CjwsVzFov0 before reaching the airport.