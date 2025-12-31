BSE Market Cap Data: आ गया डेटा, साल 2025 में शेयर बाजार से कितनी हुई कमाई?

साल 2025 अब चंद घंटों का मेहमान है. शेयर बाजार के नजरिये से ये साल बेहद अहम रहा. मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जबकि लॉर्ज कैप कंपनियों के शेयरों में मामूली तेजी रही.
साल 2025 में BSE सेंसेक्स में करीब 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई 86,159.02 अंक पर पहुंचा, सेंसेक्स में करीब 6556 अंकों की बढ़ोतरी आई. ये आंकड़ा 29 दिसंबर 2025 के आधार पर है.
सालाना आधार पर साल 2025 में सेंसेक्स में 8% का इजाफा
दरअसल, FII की बिकवाली, टैरिफ को लेकर टेंशन, हाई वैल्यूवेएशन और कमजोर रुपये जैसी कई चुनौतियों के बावजूद साल 2025 में बीएसई के बेंचमार्क सेंसेक्स में 8 फीसदी की बढ़ोतरी रही. जिससे निवेशकों की संपत्ति में करीब 30.20 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई.
इस दौरान मार्केट कैपिटल के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) इस साल भी सबसे मूल्यवान कंपनी रही, इसके बाद प्रमुख कंपनियों में HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS और ICICI बैंक शामिल रहे. इन कंपनियों ने बाजार में स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई.
BSE के मार्केट कैप में 30.20 लाख करोड़ का इजाफा
बता दें, 29 दिसंबर को BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 4,72,15,483.12 रुपये करोड़ तक पहुंच गया. जिसमें पिछले साल यानी दिसंबर 2024 के मुकाबले 30.20 लाख करोड़ रुपये का इजाफा है. इससे पहले अप्रैल में यह 400 लाख करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर चुका था.
जानकारों के मुताबिक साल 2025 में जिस तरह से विदेशी निवेशकों ने तेज बिकवाली की है, वो बाजार के लिए ठीक नहीं था. लेकिन घरेलू कारकों ने बाजार को समर्थन दिया. खासकर जीडीपी (GDP) की रफ्तार बनी रही. कुछ सेक्टर ने अच्छे प्रदर्शन किए.
प्राइमरी मार्केट के लिए भी साल 2025 बेहतरीन रहा. आईपीओ (Initial Public Offers) के लिए रिकॉर्ड साल रहा. कई बड़ी कंपनियों ने पब्लिक लिस्टिंग कर भारी सब्सक्रिप्शन आकर्षित किया, जिनमें ये कंपनियां खास रहीं.
टाटा कैपिटल: 15,512 करोड़ रुपये.
HDB फाइनेंशियल सर्विसेज: 12,500 करोड़ रुपये.
LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया: 11,607 करोड़ रुपये.
हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज: 8,750 करोड़ रुपये.
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस: 7,278 करोड़ रुपये.
बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स: 6,632 करोड़ रुपये.