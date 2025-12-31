मुकेश अंबानी को साल 2025 में हुई सबसे ज्यादा कमाई, देखिए टॉप-10 में कौन-कौन?

साल 2025 का लेखा-जोखा हो रहा है, किसने क्या खोया, और किसने क्या पाया? इसकी भी चर्चा हो रही है. साल 2025 में भारत के अरबपतियों की दौलत में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला. लेकिन इस बीच देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के लिए साल 2025 बेहतरीन रहा.

दरअसल साल 2025 के दौरान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की संपत्ति में करीब $16.5 बिलियन का इजाफा हुआ. यही नहीं, भारतीय उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है.

रिलायंस के शेयरों में जोरदार तेजी

यह बढ़ोतरी खासतौर पर Reliance Industries के शेयरों में करीब 29% की मजबूती से आई, जो कंपनी के 2020 के बाद से सबसे बेहतर प्रदर्शन का संकेत है. इस दौरान कंपनी के रिफाइनिंग मार्जिन, टेलीकॉम समेत रिटेल व्यवसाय की मजबूती और भविष्य में बिजनेस को डायवर्सीफाई करने की उम्मीदों ने शेयर में जान फूंकने का काम किया.

दरअसल, Bloomberg बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार इस बढ़ोतरी के साथ ही भारत के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी की दौलत सबसे अधिक बढ़ी है.

मुकेश अंबानी के बाद इन अरबपतियों की संपत्ति में भी इजाफा

मुकेश अंबानी के बाद इस्पात कंपनी ArcelorMittal के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति करीब $12 बिलियन बढ़ी है, जिससे उनकी कुल संपत्ति करीब $31 बिलियन हो गई.

वहीं Airtel कंपनी के मालिक सुनील मित्तल (Sunil Mittal) की संपत्ति में साल- 2025 के दौरान करीब $6 बिलियन बढ़ी है. एयरटेल शेयरों में भी साल 2025 के दौरान करीब 31% की तेजी रही.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक साल-2025 में अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति में करीब $5.9 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और उनकी कुल दौलत करीब $84 बिलियन तक पहुंची.

इसके अलावा कुमार मंगलम बिड़ला की नेटवर्थ करीब $4 बिलियन बढ़ी है, जबकि उदय कोटक ने करीब $2 बिलियन जोड़े और 2025 के अंत तक भारत के टॉप- 10 सबसे अमीर लोगों में अपनी स्थिति मजबूत की. इस सूची में Eicher Motors के विक्रम लाल, Wadia Group के नुस्ली वाडिया, IndiGo के राहुल भाटिया, और Torrent Group के समीर मेहता जैसे नाम भी शामिल हैं, जिनकी दौलत में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

साल 2025 में कुछ बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में गिरावट भी आई:

शिव नाडर (HCL Tech) की दौलत लगभग $4 बिलियन कम हुई. आजिम प्रेमजी (Wipro) की संपत्ति में लगभग $3 बिलियन की कमी देखने को मिली. के पी सिंह (DLF) और दिलीप शांगवी (Sun Pharma) की दौलत में भी गिरावट आई.



