Gold-Silver Price Crash: बजट के दिन भूचाल... चांदी झटके में ₹27000 सस्ती, सोना भी 13000 रुपये फिसला

Gold-Silver Price Crash: सोना-चांदी की कीमतों में भूचाल मचा है और रविवार को बजट के चलते शुरू हुए कारोबार के दौरान एक बार फिर खुलते ही गोल्ड-सिल्वर के रेट बुरी तरह टूट गए हैं. चांदी की कीमत में 27000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है.

सोना-चांदी की कीमतें बजट वाले दिन फिर क्रैश (Photo: Reuters)
सोना-चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह बड़ा क्रैश (Gold-Silver Price Crash) देखने को मिला था और एक झटके में दोनों कीमती धातुएं भर-भराकर टूटी थीं. चांदी जहां एक ही दिन में 30% से ज्यादा सस्ती हो गई थी, तो सोना भी करीब 17% फिसल गया था. रविवार को बजट के दिन शेयर बाजार के साथ ही कमोडिटी मार्केट MCX पर भी गोल्ड-सिल्वर में ट्रेडिंग हो रही है और खुलने के साथ ही सोना-चांदी फिर से क्रैश हो गए हैं. 1 Kg Silver Price ओपनिंग के साथ ही अचानक 27000 रुपये गिर गया, जबकि सोना भी सिल्वर प्राइस की तरह ही धड़ाम हो गया और इसके भाव में 9000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई. 

बजट वाले दिन फिर क्रैश हुई चांदी 
पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोना-चांदी बुरी तरह से क्रैश (Gold-Silver Crash) हुए थे. खास बात ये है कि इससे एक दिन पहले ही गुरुवार को चांदी ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख का आंकड़ा पार किया था और 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव 4,20,048 रुपये के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन ये 1.28 लाख रुपये की गिरावट के साथ गिरकर 2,91,922 रुपये प्रति किलो पर आ गई थी और बजट वाले दिन रविवार को ये 9% या करीब 27,500 रुपये से ज्यादा सस्ती होकर 2,65,652 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.  

सोना भी खुलते ही धड़ाम
सोने का भी हाल चांदी जैसा ही रहा और एमसीएक्स पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold Rate बीते गुरुवार को 1,93,096 रुपये का एतिहासिक स्तर छूने के बाद भर-भराकर टूटा था और  42,247 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था. वहीं रविवार को एमसीएक्स पर जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई ये 8.80% से ज्यादा फिसल गया. Gold Rate 13500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ ही सस्ता होकर 1,38,634 रुपये पर आ गया. 

पहले से जताई जा रही थी उम्मीद
बजट इस बार रविवार को पेश हो रहा है और इसी वजह से छुट्टी वाले दिन कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेडिंग हो रही है. सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट की उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी. ऐसा माना जा रहा था कि बीते सप्ताह की तगड़ी गिरावट के चलते खराब हुए निवेशकों के सेंटीमेंट का असर बजट डे पर बड़ी बिकवाली के रूप में देखने को मिल सकता है और वायदा कारोबार शुरू होते ही ये अनुमान सच साबित हुआ है. 

(नोट- सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

