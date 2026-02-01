scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver In Focus: आज सोना-चांदी का क्या होगा? शुक्रवार को हुआ था क्रैश... अभी ये सिग्नल

Gold-Silver Price: सोना और चांदी की कीमतों बीते सप्ताह भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. एक दिन पहले लाइफ टाइम हाई छूने के बाद गोल्ड-सिल्वर प्राइस क्रैश हो गया था. ऐसे में रविवार को कारोबार के दौरान भी ये बिकवाली की वजह से और सस्ते हो सकते हैं.

Advertisement
X
सोना-चांदी की कीमतें बीते सप्ताह अचानक हुई थीं क्रैश (Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतें बीते सप्ताह अचानक हुई थीं क्रैश (Photo: ITG)

सोना-चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह बड़ा क्रैश (Gold-Silver Price Crash) देखने को मिला था और एक झटके में दोनों कीमती धातुएं भर-भराकर टूटी थीं. अब नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और खास बात ये है कि 1 फरवरी 2026 देश का आम बजट पेश होने वाला है और इसके चलते रविवार के दिन भी भारत का शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट खुलेगा. यानी शेयर ट्रेडिंग के साथ ही Gold-Silver में कारोबार भी होगा. लोगों की नजर सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं, बल्कि कीमती धातुओं की चाल पर भी रहेगी. भारी गिरावट के चलते पहले से खराब सेंटिमेंट के चलते इनमें फिर तगड़ी बिकवाली दिख सकती है यानी ये और भी सस्ती हो सकती हैं. 

बीते हफ्ते क्रैश हो गई थी चांदी
बीते सप्ताह सोना-चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों में हड़कंप मचा तब नजर आया था, जब गुरुवार की तूफानी तेजी के बाद अगले ही दिन शुक्रवार को अचानक Gold-Silver Price Crash हो गए. चांदी ने तो निवेशकों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि एक झटके में एमसीएक्स पर वायदा सिल्वर प्राइस अपने हाई से करीब 30% से ज्यादा 1.28 लाख रुपये तक टूट गया था. 

5 मार्च की एक्सपायरी वाली एक किलो चांदी का वायदा भाव लाइफ टाइम हाई 4,20,048 रुपये प्रति किलो की तुलना में क्रैश होकर 2,91,922 रुपये पर आ गया. यानी चांदी 1,28,126 रुपये सस्ती हो गई थी. इसे 1980 के सिल्वर क्रैश से जोड़कर देखा जा रहा था, जब हंट ब्रदर्स की वजह से चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली थी.  

सम्बंधित ख़बरें

The white metal had earlier recorded a previous peak of Rs 3,39,927 per kg on January 23, 2026.
अचानक सोना-चांदी ऐसे हुआ क्रैश... आ गई 1980 की याद, जानिए वजह
Gold-Silver
Gold-Silver के दामों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट!
Gold-Silver Price Crash
चांदी का फूटा बुलबुला... एक दिन में ₹1 लाख सस्ती, सोना 33000 रुपये फिसला
Silver dipped 3% to hover near $106 on Thursday after topping $120 per ounce as a slump in major US AI and technology stocks rattled markets
अब क्‍या करें? भर-भराकर गिरने लगी चांदी, 93000 रुपये हुई सस्‍ती, सोना भी पस्त
Gold Silver Cheaper
अब क्‍या करें ETF वाले? आज चांदी 34000 रुपये सस्‍ती, सोने में भी भारी गिरावट
Advertisement

सोना भी संभल नहीं पाया 
चांदी ही नहीं, बल्कि सोने की कीमतों में भी तेज रफ्तार के बाद अचानक भारी गिरावट देखे को मिली थी. 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold Rate गुरुवार के बंद के मुकाबले शुक्रवार को 33,113 रुपये फिसल गया था और 1,83,962 रुपये से 1,50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं अपने हाई लेवल 1,93,096 रुपये से ये 42,247 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया. 
 
ग्लोबल मार्केट बंद सिर्फ भारत में कारोबार
India's Budget 2026 के रविवार को पेश होने के चलते शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट खुला रहेगा, जबकि ग्लोबल मार्केट में छुट्टी रहेगी. ऐसे में सोना-चांदी पर निवेशकों की पैनी नजर है और तमाम कारकों के चलते Gold-Silver Crash के बीच निवेशक डर से प्रॉफिट बुकिंग कर निकलने का प्रयास कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर सोना-चांदी की कीमतों में और भी गिरावट आ सकती है. 

इन स्टॉक्स पर भी रहेगी नजर 
न सिर्फ MCX Gold-Silver ट्रेड पर, बल्कि इनकी कीमतें टूटने के बाद शेयर बाजार में लिस्टेड इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी असर देखने को मिल सकता है. बाजार में कारोबार के दौरान जो शेयर नजर में रहेंगे, उनमें Muthoot Finance Share, Manappuram Share, IIFL Share, MCX Share, Hindustan Zinc Share, Vedanta Share, PC Jewellers Share, Titan Share, फोकस में रहेंगे, जिनमें  शुक्रवार को भी भारी गिरावट देखने को मिली थी. एक्सपर्ट्स की मानें तो इनमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement