अब कितना है 20, 22 या 24 कैरेट Gold Rate? हफ्तेभर में चांदी के भाव में इतना चेंज

Gold-Silver Rate Update: सोना और चांदी की कीमतों में बीते हफ्ते में बड़ा चेंज आया है. कीमती धातुओं के भाव में ये बदलाव न सिर्फ वायदा कारोबार, बल्कि घरेलू मार्केट में भी देखने को मिला है.

हफ्तेभर में सोना-चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव. (File Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में बीते हफ्तेभर में बड़ा चेंज आया है, जहां सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोना मामूली सस्ता हुआ, तो चांदी का भाव भी टूटा था. वहीं अगर पूरे हफ्ते में दोनों कीमती धातुओं के दाम में उतार-चढ़ाव की बात करें, तो ये महंगी ही हुई हैं. अगर आप सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इनके New Rates जान लेना जरूरी है. बीते पांच कारोबारी दिनों में एमसीएक्स पर सोना 13000 रुपये से ज्यादा महंगा हुआ है. आइए जानते 1 Kg Silver Price के बारे में... 

आखिरी दिन फिसला, फिर भी इतना महंगा Gold 
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत में आए साप्ताहिक बदलाव पर नजर डालें, तो बीते 16 जनवरी को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले गोल्ड का वायदा भाव 1,42,517 रुपये था, जो पिछले शुक्रवार को 74 रुपये की गिरावट लेकर 1,55,963 रुपये पर बंद हुआ था. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो हफ्ते के पांच कारोबारी दिनों में सोने की कीमत (Gold Price) में 13,446 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है. 

वहीं सोने के हाई लेवल से देखें, तो ये काफी सस्ता मिल रहा है. दरअसल, एमसीएक्स पर गोल्ड का लाइफ टाइम हाई लेवल 1,59,226 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जहां से ये अभी भी 3,263 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है. 

चांदी भी महंगी, लेकिन हाई से इतना कम रेट  
सोना के बाद बात करें, चांदी की कीमत (Silver Rates) के बारे में, तो इसकी कीमत भी बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मामूली 99 रुपये फिसलकर 3,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. पिछले हफ्ते के पांच कारोबारी दिनों को देखें, तो 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी की वायदा कीमत 16 जनवरी को 2,87,762 रुपये प्रति किलो थी. ऐसे में पांच दिन में 1 Kg Silver Rate में तगड़ा 46,838 रुपये का उछाल आया है. 

अगर चांदी के हाई लेवल की बात करें, तो ये कीमती धातु ताबड़तोड़ तेजी के साथ 3,39,927 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर जा पहुंची थी और यहां से अभी भी ये सस्ती बनी हुई है. फिलहाल हाई से इसकी कीमत 5,326 रुपये प्रति किलो कम है. 

घरेलू मार्केट में कितना बदला Gold-Silver
इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स को देखें, तो बीते हफ्तेभर में 10 Gram 24 Karat Gold की कीमत 1,41,593 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर बीते शुक्रवार को 1,54,310 रुपये पर क्लोज हुई थी. ऐसे में घरेलू बाजार में सोना पांच दिन में 12,717 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड रेट पर नजर डालें, तो... 

क्वालिटी गोल्ड गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
24 Karat Gold 1,54,310 रुपये/10 ग्राम
22 Karat Gold 1,50,610 रुपये/10 ग्राम
20 Karat Gold 1,37,340 रुपये/10 ग्राम
18 Karat Gold 1,24,990 रुपये/10 ग्राम
14 Karat Gold 99,530 रुपये/10 ग्राम

चांदी की धरेलू मार्केट में कीमत पर नजर डालें, तो यहां पर ये भी महंगी हुई है. इसका प्राइस 2,81,890 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 3,17,705 रुपये पर पहुंचकर बंद हुआ. यानी चांदी का भाव 35,815 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया. 

ज्वेलरी पर GST+Making Charge
बता दें कि IBJA की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले गोल्ड-सिल्वर रेट्स देशभर में समान होते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो फिर आपको इसपर लागू जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है. इनके जुड़ने से कीमत में इजाफा भी देखने को मिलता है. Gold Making Charge अलग-अलग शहरों और राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
