सोना हाई से इतना सस्ता... लेकिन चांदी ने फिर मचाया गदर, जानें पांच दिन में कितना बदला Gold-Silver Rate

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में हफ्तेभर में तगड़ा बदलाव हुआ है. बीते पांच कारोबारी दिनों में इन कीमती धातुओं के प्राइस में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. कभी Gold भर-भराकर टूटा, तो कभी लंबी छलांग लगाता हुआ नजर आया. अगर आप सोना खरीदने का प्लान (Gold Buying Plan) बना रहे हैं, तो फिर इस इसकी कीमत में चेंज के बारे में जान लेना आपके लिए जरूरी रहेगा. खास बात ये है कि सोना तमाम उथल-पुथल के बावजूद अभी भी अपने हाई से करीब 3600 रुपये तक सस्ता (Gold Cheaper From High) मिल रहा है. आइए जानते हैं अब क्या है 22, 24 और 20 कैरेट गोल्ड का नया रेट...

और पढ़ें

MCX पर हफ्तेभर में सोना का रेट चेंज

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमत में आए वीकली बदलाव पर नजर डालें, तो बीते 28 नवंबर को 5 फरवरी वाले 24 कैरेट गोल्ड का वायदा भाव 1,29,504 रुपये था और बीते शुक्रवार को यानी 5 दिसंबर को ये सोना मामूली 43 रुपये की गिरावट (Gold Rate Fall) के साथ 1,30,419 रुपये पर क्लोज हुआ. ऐसे में हफ्ते के पांच कारोबारी दिनों में Gold Price 915 रुपये प्रति 10 ग्राम उछला है.

हालांकि, अगर Gold Life Time High से वर्तमान रेट्स की तुलना करें, तो ये अभी भी काफी सस्ता मिल रहा है. जी हां सोने का हाई 1,34,024 रुपये प्रति 10 ग्राम है और इस हिसाब से फिलहाल सोना 3605 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता है.

घरेलू मार्केट में सोना कितना बदला

बात घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में आए बदलाव की करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, हफ्तेभर में यहां सोना चढ़ा है. बीते 28 नवंबर की शाम को 24 Karat Gold Rate 1,26,591 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था, लेकिन बीते शुक्रवार को ये 1,28,592 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. यानी पांच दिन में इसकी कीमत 2001 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गई है. अलग-अलग क्वालिटी के Gold Rate पर नजर डालें, तो...

Advertisement

क्वालिटी गोल्ड रेट/10 ग्राम 24 Karat Gold 1,28,592 रुपये/10 ग्राम 22 Karat Gold 1,25,510 रुपये/10 ग्राम 20 Karat Gold 1,14,450 रुपये/10 ग्राम 18 Karat Gold 1,04,160 रुपये/10 ग्राम 14 Karat Gold 82,940 रुपये/10 ग्राम

ध्यान रहे आईबीजेए के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले ये गोल्ड रेट देशभर में समान होते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीदारी करने पर इन पर 3 फीसदी का जीएसटी (Gold GST) और मेकिंग चार्ज जुड़ता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है. शहरों और राज्यों में Gold Making Charge अलग-अलग हो सकते हैं.

चांदी की कीमत यहां पहुंची

Gold Rates के बाद अब बताते हैं चांदी की कीमत में हफ्तेभर में आए बदलाव के बारे में, तो इसकी कीमतों ने बीते सप्ताह जमकर धमाल मचाया और एक बार फिर नया ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया. MCX Silver Rates की बात करें, तो 1,74,981 रुपये प्रति किलो पर मिल ही चांदी बीते शुक्रवार को अपना नया हाई 1,85,234 रुपये छूने के बाद 1,83,100 रुपये पर क्लोज हुआ. यानी चांदी की कीमत हफ्तेभर में (Silver Rate Weekly) 8,119 रुपये प्रति किलो बढ़ गई.

घरेलू मार्केट में भी चांदी का भाव तेज छलांग लगाते हुए हफ्तेभर में 13,851 रुपये प्रति किलो उछला है. जी हां, बीते 28 नवंबर को आईबीजेए के मुताबिक, चांदी की कीमत 1,64,359 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, लेकिन बीते शुक्रवार को ये 1,78,210 रुपये पर बंद हुई.

---- समाप्त ----