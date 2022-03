ITC Share Cross 250 Level: उठो अनारकली.. ITC शेयर 250 को पार कर गया, निवेशक कर रहे हैं मजेदार मीम्स शेयर!

FMCG कंपनी ITC के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखी जा रही है. बुधवार को ITC के स्टॉक 250 रुपये से ऊपर खुला और कारोबार के अंत में 251.90 रुपये पर बंद हुआ. जैसे ही इस शेयर ने ढाई सौ रुपये के स्तर को छुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

वैसे सोशल मीडिया पर ITC को लेकर हमेशा तरह-तरह के मीम्स देखने को मिल जाते हैं. आज से ठीक 6 महीने पहले जब स्टॉक में अचानक तेजी आई थी, तो उस समय भी मीम्स खूब शेयर हुए थे. खासकर ट्विटर और व्हाट्सएप पर मजेदार मीम्स को देखने और पढ़ने के लिए मिल जाएंगे.

दरअसल बुधवार को ITC के स्टॉक 251.45 रुपये पर खुला और 0.86 फीसदी की तेजी के साथ 251.90 रुपये पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान इसने न्यूनतम 248.50 रुपये और अधिकतम 253.70 रुपये के स्तर को छुआ. 250 रुपये को लेवल को टच करते ही ट्विटर पर मजेदार मीम्स तैरने लगे.

