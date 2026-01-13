15 जनवरी 2026 के दिन शेयर बाजार और बैंकों में छुट्टी को लेकर अब सभी कंफ्यूजन दूर हो गए हैं. दिल्‍ली, कोलकाता से लेकर चेन्‍नई और अहमदाबाद समेत पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे, सिर्फ महाराष्‍ट्र में ही बैंक बंद रहने वाले हैं. हालांकि शेयर बाजार देशभर में बंद रहेगा. इस दिन शेयर बाजार से जुड़े किसी भी तरह का ट्रांजेक्‍शन नहीं होगा और ट्रेडिंग भी नहीं की जा सकेगी. किसी भी शेयर की बिक्री और या खरीद पर बैंकों द्वारा सेटलमेंट भी नहीं होगा.

क्‍यों बंद रहेगा शेयर बाजार?

दरअसल, महाराष्‍ट्र में नगर निगम ( BMC) की वोटिंग 15 जनवरी 2026 को होने वाली है. इस कारण महाराष्‍ट्र में बैंकों समेत सभी सरकारी दफ्तरों को बंद करने का ऐलान किया गया है. वहीं स्‍टॉक एक्‍सचेंजों ने भी शेयर बाजार की छुट्टी रखी है.

अचानक शेयर बाजार बंद करने का फैसला

हालांकि कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि BMC वोटिंग की वजह से शेयर बाजार को बंद नहीं किया जाएगा. सिर्फ महाराष्‍ट्र में बैंकों के बंद रहने की खबर आई थी. इसका मतलब था कि शेयर बाजार में 15 जनवरी को ट्रेडिंग होती और शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती, लेकिन बैंक बंद रहने के कारण ट्रांजेक्‍शन का सेटलमेंट अगले दिन किया जाता यानी शेयर बेचने के 2 दिन बाद अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की मंजूरी मिलती.

बैंकों की छुट्टी और शेयर बाजार खुले रहने की खबर के कारण निवेशकों में कई तरह के कंफ्यूजन हो गए थे. सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई. हालांकि बाद में स्‍टॉक एक्‍सचेंजों ने शेयर बाजार बंद होने का ऐलान करके सभी तरह के कंफ्यूजन को दूर कर दिया. अब 15 जनवरी को पूरे देश में शेयर बाजार और सिर्फ महाराष्‍ट्र में बैंकों का अवकाश रहने वाला है.

शेयर बाजार में आई गिरावट

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट रही. Sensx 250 अंक गिरकर 83627 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 57 अंक टूटकर 25732 पर क्‍लोज हुआ. निफ्टी बैंक में 128 अंकों की उछाल रही. यह गिरावट ट्रंप के नए टैरिफ धमकी को लेकर माना जा रहा है. ट्रंप ने ईरान के व्‍यापार साझेदारों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिस कारण मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट रही.

