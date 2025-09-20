AMUL ने अपने ग्राहकों को दिया GST कटौती का फायदा, घटाए 700 प्रोडक्ट के दाम

अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने शनिवार को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने का फैसला किया. कंपनी ने घी, बटर आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित अपने 700 से अधिक पैकेज्ड प्रोडक्ट की खुदरा कीमतों में कटौती की घोषणा की. नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.

जीसीएमएमएफ ने कहा, 'कीमतों में यह कटौती मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, मूंगफली स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेय आदि जैसे उत्पादों में किया गया है.' अमूल बटर (100 ग्राम) का एमआरपी 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दिया गया है. अमूल घी की कीमत 40 रुपये घटाकर 610 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.

अमूल के प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (1 किग्रा) की एमआरपी 30 रुपये घटकर 545 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) का नया एमआरपी 22 सितंबर से 95 रुपये होगा, जो अभी 99 रुपये है. जीसीएमएमएफ ने बयान में कहा, 'अमूल का मानना ​​है कि कीमतों में कटौती से डेयरी उत्पादों, विशेषकर आइसक्रीम, पनीर और बटर की व्यापक रेंज की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति खपत अब भी बहुत कम है, जिससे विकास के बड़े अवसर पैदा होंगे.'

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन में 36 लाख किसान शामिल हैं. कंपनी ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से उसके डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उसके कारोबार में वृद्धि होगी. इससे पहले मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी. हालांकि, इन दोनों कंपनियों ने डबल टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, काऊ मिल्क, बफैलो मिल्क की कीमतों में कोई कटौती नहीं की है, क्योंकि ये उत्पाद पहले से ही 5% या 0% जीएसटी कैटेगरी में शामिल थे.

