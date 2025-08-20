फेमस अमूल गर्ल का शशि थरूर से है कनेक्शन! जानिए उनके किस फैमिली मेंबर की है ये फोटो

क्या आपको पता है कि अमूल गर्ल और शशि थरूर में एक कनेक्शन है. सोशल मीडिया पर इन दिनों यही चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कि केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद का इससे क्या रिश्ता है.

साल 1961 में जब भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो रही थी, तभी अमूल अपनी पहचान बनाने के लिए एक बच्ची की तलाश कर रहा था. सैकड़ों तस्वीरें देखने के बाद विज्ञापन दिग्गज सिल्वेस्टर दा कुन्हा को थरूर परिवार की नन्हीं शोभा पसंद आईं. ये शोभा कोई और नहीं बल्कि शशि थरूर की बहन हैं. इसी तरह वह पहली अमूल गर्ल बनीं. बाद में जब अमूल ने अपने विज्ञापन रंगीन रूप में लॉन्च किए तो थरूर की दूसरी बहन स्मिता को चुना गया. यानी पहली रंगीन अमूल गर्ल भी थरूर परिवार से ही थी.

712 तस्वीरों में से चुनी गईं थरूर की बेटी

विज्ञापन एजेंसी ने उस दौर में 712 बच्चों की तस्वीरें देखीं लेकिन कोई भी पसंद नहीं आई. तभी दा कुन्हा ने अपने दोस्त चंद्रन थरूर यानी शशि थरूर के पिता से कहा कि अपनी बेटी की तस्वीर भेजें. एक छोटे से पैकेट में भेजी गई फोटो, जिसमें शोभा पोल्का डॉट ड्रेस और पोनीटेल में थीं, दा कुन्हा को पसंद आ गई. वही तस्वीर अमूल का चेहरा बन गई. कई न्यूज़ रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि इस तस्वीर को जाने-माने फिल्मकार श्याम बेनेगल ने खींचा था.

शोभा और स्मिता — ग्लैमर वर्ल्ड में भी चमकीं

अमूल गर्ल बनने के सालों बाद शोभा 1977 में मिस कोलकाता बनीं. वहीं स्मिता भी मिस इंडिया रनर-अप रहीं. यानी थरूर परिवार का जुड़ाव सिर्फ अमूल तक ही नहीं बल्कि ग्लैमर वर्ल्ड से भी गहरा रहा.

सोशल मीडिया पर छाया किस्सा

यह पुरानी कहानी 2016 में तब सामने आई जब शशि थरूर ने अपनी बहनों को अमूल बेबी बताते हुए एक लेख लिखा. अब फिर से यह किस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. थरूर खुद कहते हैं कि अगर मेरे पिता आज होते तो मुझे मरीन ड्राइव के अमूल होर्डिंग्स पर देखकर बेहद खुश होते.

सोशल मीडिया रिएक्शन

लोग हैरान हैं कि अटर्ली बटरली डिलीशियस वाली अमूल गर्ल का असली चेहरा असल में थरूर परिवार से जुड़ा है. कई यूजर्स ने लिखा कि इतना बड़ा सीक्रेट आज पता चला. वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि थरूर परिवार का कनेक्शन तो हर जगह है, अमूल से भी.

