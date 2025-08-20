scorecardresearch
 

Feedback

फेमस अमूल गर्ल का शशि थरूर से है कनेक्शन! जानिए उनके किस फैमिली मेंबर की है ये फोटो

क्या आपको पता है कि अमूल गर्ल और शशि थरूर में एक कनेक्शन है. सोशल मीडिया पर इन दिनों यही चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कि केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद का इससे क्या रिश्ता है.

Advertisement
X
शशि थरूर की फैमिली से है फेमस अमूल गर्ल! Photo: PTI (File Photo) | Amul Girl Logo (Courtesy: Amul)
शशि थरूर की फैमिली से है फेमस अमूल गर्ल! Photo: PTI (File Photo) | Amul Girl Logo (Courtesy: Amul)

क्या आपको पता है कि अमूल गर्ल और शशि थरूर में एक कनेक्शन है. सोशल मीडिया पर इन दिनों यही चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कि केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद का इससे क्या रिश्ता है.

साल 1961 में जब भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो रही थी, तभी अमूल अपनी पहचान बनाने के लिए एक बच्ची की तलाश कर रहा था. सैकड़ों तस्वीरें देखने के बाद विज्ञापन दिग्गज सिल्वेस्टर दा कुन्हा को थरूर परिवार की नन्हीं शोभा पसंद आईं. ये शोभा कोई और नहीं बल्कि शशि थरूर की बहन हैं. इसी तरह वह पहली अमूल गर्ल बनीं. बाद में जब अमूल ने अपने विज्ञापन रंगीन रूप में लॉन्च किए तो थरूर की दूसरी बहन स्मिता को चुना गया. यानी पहली रंगीन अमूल गर्ल भी थरूर परिवार से ही थी.

सम्बंधित ख़बरें

Chinese woman holding newborn baby in prison
महिला ठग ने जेल से बचने का खोजा ये अजीबोगरीब तरीका, 4 साल में तीन बार हो गई प्रेग्नेंट 
Mumbai creator rows boat on flooded road
ये कोई तालाब नहीं, सड़कें हैं…कंटेंट क्रिएटर ने बोट चलाकर दिखाया मुंबई का हाल 
happy man holding old wallet in hand
कार बनाते वक्त इंजन में फंसा, 2 लाख किलोमीटर तय किया सफर... 11 साल बाद ऐसे मिला खोया बटुआ  
ir India pilot stuns with stormy Mumbai landing, video viral
बारिश-तेज हवाओं में पायलट का कमाल, लैंडिंग का वीडियो वायरल… लेकिन यात्री पर क्यों भड़के लोग? 
woman holding book in Library
पोते ने 82 साल बाद लौटाई दादी की लाइब्रेरी से ली बुक, किताब पर हो गया था इतना लाख जुर्माना  
Advertisement

712 तस्वीरों में से चुनी गईं थरूर की बेटी

विज्ञापन एजेंसी ने उस दौर में 712 बच्चों की तस्वीरें देखीं लेकिन कोई भी पसंद नहीं आई. तभी दा कुन्हा ने अपने दोस्त चंद्रन थरूर यानी शशि थरूर के पिता से कहा कि अपनी बेटी की तस्वीर भेजें. एक छोटे से पैकेट में भेजी गई फोटो, जिसमें शोभा पोल्का डॉट ड्रेस और पोनीटेल में थीं, दा कुन्हा को पसंद आ गई. वही तस्वीर अमूल का चेहरा बन गई. कई न्यूज़ रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि इस तस्वीर को जाने-माने फिल्मकार श्याम बेनेगल ने खींचा था.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanjay Arora (@sanjayarora)

शोभा और स्मिताग्लैमर वर्ल्ड में भी चमकीं

अमूल गर्ल बनने के सालों बाद शोभा 1977 में मिस कोलकाता बनीं. वहीं स्मिता भी मिस इंडिया रनर-अप रहीं. यानी थरूर परिवार का जुड़ाव सिर्फ अमूल तक ही नहीं बल्कि ग्लैमर वर्ल्ड से भी गहरा रहा.

सोशल मीडिया पर छाया किस्सा

यह पुरानी कहानी 2016 में तब सामने आई जब शशि थरूर ने अपनी बहनों को अमूल बेबी बताते हुए एक लेख लिखा. अब फिर से यह किस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. थरूर खुद कहते हैं कि अगर मेरे पिता आज होते तो मुझे मरीन ड्राइव के अमूल होर्डिंग्स पर देखकर बेहद खुश होते.

Advertisement

सोशल मीडिया रिएक्शन

लोग हैरान हैं कि अटर्ली बटरली डिलीशियस वाली अमूल गर्ल का असली चेहरा असल में थरूर परिवार से जुड़ा है. कई यूजर्स ने लिखा कि इतना बड़ा सीक्रेट आज पता चला. वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि थरूर परिवार का कनेक्शन तो हर जगह है, अमूल से भी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement