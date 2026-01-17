8th Pay Commission: लेवल 1 से 18 तक... किन कर्मचारियों की कितनी बढ़ सकती है सैलरी? जानिए

8वें वेतन आयोग की मंजरी मिलने के बाद कमर्चारी यह जानने की उत्‍सुक हैं कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्‍ट्रक्चर या सैलरी बढ़ोतरी के बारे में कोई अधिकार‍िक जानकारी सामने नहीं आई है, सिर्फ एक्‍सपर्ट्स कैलकुलेशन के माध्‍यम से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8th Pay Commission के तहत कितनी सैलरी बढ़ सकती है? आइए जानते हैं लेवल से लेकर 18 तक के कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ सकती है .

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति इसे तय करेगी. इसे बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी और यह पूरी प्रक्रिया 2027 की दूसरी छमाही तक पूरा होने की उम्‍मीद है. इसके बाद इसे त्‍योहारी सीजन में इसके लागू करने का ऐलान किया जा सकता है.

कितना रह सकता है फिटमेंट फैक्‍टर?

एक्‍सपर्ट्स की राय है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्‍टर 1.70 से 2.86 के बीच रह सकता है और इसे सभी लेवल के कर्मचारियों पर एक समान तौर पर लागू किया जा सकता है. उनका कहना है कि समान फिटमेंट फैक्टर से सभी कर्मचारियों को बराबर लाभ मिलता है, लेकिन उच्च पदों पर रुपये में बढ़ोतरी अधिक होती है.

किसकी कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

2.15 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी बढ़ोतरी

लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए ₹18,000 से ₹38,700 यानी कि कुल ₹20,700 की बढ़ोतरी हो सकती है.

लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए ₹56,100 से ₹1,20,615 यानी कि ₹64,515 की बढ़ोतरी हो सकती है.

लेवल 18 के कर्मचारियों के लिए ₹2,50,000 से ₹5,37,500 यानी कि ₹2,87,500 की बढ़ोतरी हो सकती है.

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित सैलरी

लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए ₹18,000 से ₹51,480 यानी ₹33,480 का इजाफा होगा.

लेवल 3 के कर्मचारियों के लिए ₹21,700 से बढ़कर ₹62,062 यानी ₹40,362 का इजाफा होगा.

लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए ₹35,400 से बढ़कर ₹1,01,244 यानी ₹65,844 का इजाफा होगा.

लेवल 10 के कर्मचारियों के लिए ₹65,844 से बढ़कर ₹1,60,446 यानी ₹1,04,346 का इजाफा होगा.



1.7 फिटमेंट फैक्टर पर निचले कर्मचारियों की सैलरी

लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹30,600

लेवल 3 के कर्मचारियों के लिए सैलरी ₹21,700 से बढ़कर ₹36,890

लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए सैलरी ₹35,400 से बढ़कर ₹60,000

