DA Hike पर बड़ा अपडेट... क्या Diwali से पहले मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा?

DA Hike Big Update: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस साल के दूसरे डीए हाइक का इंतजार कर रहे हैं, जिसका ऐलान सितंबर में होना था. उम्मीद जताई जा रही है इसमें 3% की बढ़ोतरी हो सकती है और महंगाई भत्ता 58% पर पहुंच सकता है.

डीए हाइक से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा (Photo: GettyImage)
डीए हाइक से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा (Photo: GettyImage)

देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) में बढ़ोतरी के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साल में दो बार इसमें सरकार की ओर से इजाफा किया जाता है और इस साल 2025 की दूसरी बढ़ोतरी का इंतजार है. इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले डीए हाइक का ऐलान हो सकता है. इसके लेकर ताजा अपडेट की बात करें, तो रिपोर्ट् के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है. 

वित्त मंत्री को पत्र लिखकर की मांग
बता दें कि साल में दो बार संशोधित किया जाता है और इस साल का पहला DA Hike जनवरी से प्रभावी कर दिया गया था. जबकि 1 जुलाई वाला बदलाव अभी तक पेंडिंग है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार द्वारा दिवाली से पहले कोई बड़ा ऐलान किए जाने की उम्मीद लगाए हैं.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ में तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है. इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी डीए/डीआर की किस्त अभी तक घोषित नहीं की गई है, इसका ऐलान आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती है और 3 महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी किया जाता है. इस देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स में निराशा बढ़ रही है. 

50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को फायदा
हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है. लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. बता दें कि जनवरी से डीए और डीआर में 2% का इजाफा करते हुए को 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी किया था और अगर इसमें 3% का नया इजाफा होता है, तो ये बढ़कर 58% हो जाएगा.

इस फॉर्मूले से होता है DA कैलकुलेट
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का अहम हिस्सा होता है. सरकार इसमें बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर करती है.जो हर महीने लेबर ब्‍यूरो की ओर से जारी होता है. सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत को लेकर एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत बनाया गया है. 

DA (%)= [(12 माह का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

इतनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी
जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़कर 58% हो सकता है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आएगा. इसका कैलकुलेशन आसान है. एंट्री लेवल कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये के आधार पर देखें, तो 55 फीसदी के हिसाब से उसे अब तक 9,900 रुपये DA मिलता था, लेकिन इसमें 3% की बढ़ोतरी के बाद 58% के हिसाब से गणना करें, तो सीधे 540 रुपये प्रति महीने की वृद्धि होगी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 10,440 रुपये हो जाएगा. इस हिसाब से उन्हें सालाना 6480 रुपये का लाभ मिलेगा. 

