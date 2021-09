'क्या हिला दिया ना'... अब ITC के शेयर में तेजी पर मजेदार मीम्स!

FMCG कंपनी ITC के शेयर जब नहीं चल रहे थे, तब सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सऐप पर खूब मीम चल रहे थे. अब जब शेयर में तेजी देखने को मिल रही है तो फिर अचानक उछाल को लेकर तरह-तरह के मीम्स सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं और खूब शेयर हो रहे हैं.

दरअसल, गुरुवार को ITC के शेयरों में 8 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली, शेयर ने NSE पर 233.65 रुपये का हाई बनाया. कारोबार के अंत में कंपनी का शेयर 6.76 फीसदी चढ़कर 230.60 रुपये पर बंद हुआ. अचानक आई तेजी से निवेशक भी गदगद हैं. ITC के शेयरों में तेजी के बाद सस्ते ब्रोकरेज फर्म जीरोधा (zerodha) ने भी एक छोटा-सा मजेदार क्लिप शेयर किया है.

