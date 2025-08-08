प्रॉपर्टी खरीदने से बच रहे हैं युवा, जानिए क्यों पसंद आ रहा है किराए का घर?

मेट्रो सिटीज में घरों की बढ़ती कीमतों की वजह से आजकल की युवा पीढ़ी घर खरीदने की बजाय किराए के घर में रहना पसंद कर रही है. यह अब केवल आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सोचा-समझा और रणनीतिक फैसला बन चुका है. भारत के महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं.

घर खरीदने के लिए अधिकांश लोग होम लोन लेते हैं, जिसकी EMI उनकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में होम लोन की औसत ब्याज दर 8.5% से 9.5% के बीच थी. एक ₹50 लाख के लोन की EMI 20 साल के लिए लगभग ₹50,000 प्रति माह हो सकती है, जो कि अधिकांश युवाओं के लिए उनकी आय का 50% से अधिक है. किराए पर रहने से यह वित्तीय बोझ कम होता है, और वे अपनी आय का अन्य क्षेत्रों में बेहतर उपयोग कर पाते हैं.

युवा आज अपनी आय को संपत्ति में निवेश करने के बजाय स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, या स्टार्टअप्स में निवेश करना पसंद कर रहे हैं. किराए पर रहने से वे अपनी बचत को निवेश विकल्पों में लगा सकते हैं, जो लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं.

खासतौर पर मिलेनियल्स नौकरी और करियर के अवसरों के लिए लगातार शहर बदलते रहते हैं. टेक उद्योग में काम करने वाले युवा अक्सर बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, या विदेशों में स्थानांतरित होते हैं. किराए का घर उन्हें यह लचीलापन देता है कि वे बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के आसानी से शहर बदल सकें.

कम रखरखाव की जिम्मेदारी

घर खरीदने के साथ रखरखाव, मरम्मत, और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अतिरिक्त खर्चे आते हैं. किराए के घर में यह जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है. युवा, जो अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहते हैं, इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, एक किराए के फ्लैट में प्लंबिंग या इलेक्ट्रिकल समस्याओं का खर्च मकान मालिक वहन करता है, जिससे किरायेदार का समय और पैसा दोनों बचता है.

आधुनिक किराए के आवास, जैसे को-लिविंग स्पेस युवाओं को जिम, स्विमिंग पूल और सामुदायिक स्थान जैसी सुविधाएं देते हैं, जो कि एक स्वतंत्र घर खरीदने में संभव नहीं हो सकता. ये सुविधाएं न केवल उनकी जीवनशैली को समृद्ध करती हैं, बल्कि सामाजिक नेटवर्किंग के अवसर भी देती हैं.

शादी और परिवार की बदलती अवधारणा

पहले के समय में, घर खरीदना एक सामाजिक अपेक्षा थी, खासकर विवाह के बाद, लेकिन आज, युवा देर से शादी कर रहे हैं या सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं. यह बदलाव किराए के घरों की मांग को बढ़ा रहा है, क्योंकि युवा स्थायी निवेश से पहले अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को प्राथमिकता दे रहे हैं.

युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरूक है और न्यूनतम जीवनशैली (मिनिमलिज्म) को अपनाने की ओर अग्रसर है. किराए का घर उन्हें कम सामान के साथ रहने और अनावश्यक संपत्ति के बोझ से बचने की सुविधा देता है. उदाहरण के लिए, को-लिविंग स्पेस में फर्नीचर और अन्य सुविधाएं पहले से उपलब्ध होती हैं, जिससे युवाओं को अतिरिक्त सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

वहीं किराए पर रहना युवाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देता है. वे अपनी आय का उपयोग यात्रा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 2023 तक 90,000 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए, जिनमें से अधिकांश युवा उद्यमियों द्वारा शुरू किए गए थे. किराए पर रहने से उन्हें अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए अधिक पूंजी मिलती है.

बाजार की अनिश्चितता

रियल एस्टेट बाजार में उतार-चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण, युवा स्थायी निवेश से बच रहे हैं. कोविड-19 महामारी के बाद, कई लोगों ने देखा कि संपत्ति की कीमतें और नौकरी की स्थिरता दोनों अनिश्चित हो सकते हैं. किराए पर रहना उन्हें इस अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है.

