नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू, क्या आसमान छुएंगे प्रॉपर्टी के दाम? जानें निवेश पर कितना मिलेगा मुनाफा

25 दिसंबर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) से पहली कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया. रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे नवी मुंबई क्षेत्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के आस-पास के इलाकों में रियल एस्टेट सेक्टर में काफी तेजी आएगी.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के लिए 25 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक रहा. पहले ही दिन से इंडिगो, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर जैसी एयरलाइंस की घरेलू उड़ानें नवी मुंबई को देश के विभिन्न शहरों से जोड़ रही हैं. इस नए एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट के रूप में इंडिगो की बेंगलुरु-नवी मुंबई सेवा सुबह 8:00 बजे लैंड हुई, जबकि पहली रवानगी सुबह 8:40 बजे हैदराबाद के लिए हुई.

नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास 1 करोड़ से कम में फ्लैट, निवेश का 'गोल्डन चांस'

रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर?

विशेषज्ञों के अनुसार, नवी मुंबई एयरपोर्ट ने जमीन और आवासीय इकाइयों (Residential Units) की कीमतों में बढ़ोतरी पर गहरा प्रभाव डाला है. रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड्स (Square Yards) के आंकड़ों के मुताबिक, "पनवेल क्षेत्र में अपार्टमेंट की कीमतें जो वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच 10,000 से 12,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच रहीं, उनमें 74% की शानदार वृद्धि देखी गई. इसकी तुलना में, नवी मुंबई के अन्य हिस्सों में कीमतें 19,000 से 21,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के साथ अधिक तो थीं, लेकिन वहां विकास दर केवल 45% रही.

इतना ही नहीं, आवासीय भूखंडों (Residential Plots) के मामले में भी पनवेल का दबदबा रहा. यहां प्लॉट की कीमतें औसतन 80,000 से 85,000 रुपये प्रति वर्ग गज के बीच रहीं, जो 93% की ठोस वृद्धि को दर्शाती हैं. शहर के अन्य हिस्सों में प्लॉट की कीमतें 1,10,000 से 1,30,000 रुपये प्रति वर्ग गज के उच्च स्तर पर थीं, लेकिन वहां इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से धीमी यानी 58% रही.

नवी मुंबई हवाई अड्डे के पास सस्ते विकल्प

एयरपोर्ट के आसपास के कुछ ऐसे इलाके हैं, जो 10-15 मिनट की दूरी हैं, वहां अभी एक करोड़ से कम में फ्लैट लेने का ऑप्शन मौजूद है जिसका भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है. उल्वे एक ऐसा इलाका है जहां 1BHK और 2BHK फ्लैट की कीमत 40 लाख से 80 लाख रुपये तक है, वहीं पनवेल, तलोजा और खारघर भी अच्छा विकल्प है.

कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2025? जानें आपके शहर में घर खरीदना सस्ता हुआ या महंगा

