नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास 1 करोड़ से कम में फ्लैट, निवेश का 'गोल्डन चांस'

19,650 करोड़ की लागत से बन रहा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Navi Mumbai International Airport) के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं. करीब तीन दशकों से बन रहा यह बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डा, इस क्षेत्र में वाणिज्यिक और आवासीय विकास की बड़ी वजह बन रहा है. आने वाले वक्त में यहां प्रॉपर्टी के दाम में तेजी से उछाल आने की संभावना है.

इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि आगामी हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्र मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) उन कुछ ही जगहों में से हैं, जहां होमबायर्स अभी भी ₹1 करोड़ से कम में 2 BHK या 3 BHK अपार्टमेंट खरीद सकते हैं. रियल एस्टेट सलाहकारों और डेवलपर्स के अनुसार, आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास के कई उभरते क्षेत्र ऐसे होमबायर्स के लिए आशाजनक विकल्प प्रदान करते हैं, जिनका बजट ₹1 करोड़ से कम है.

नवी मुंबई हवाई अड्डे के पास सस्ते विकल्प

उल्वे (Ulwe): यह इलाका एयरपोर्ट साइट से केवल 10-15 मिनट की दूरी पर है. यहां 1 BHK और कॉम्पैक्ट 2 BHK अपार्टमेंट की कीमतें ₹40 लाख से ₹80 लाख के बीच हैं.

तलोज़ा (Taloja): आगामी मेट्रो लाइन और औद्योगिक केंद्रों से निकटता के कारण इसे फायदा होने की उम्मीद है. यहां 1 BHK और 2 BHK यूनिट्स की कीमतें 45 लाख रुपये से 90 लाख की रेंज में उपलब्ध हैं.

खारघर (Kharghar): यह एक अधिक विकसित क्षेत्र है और इसलिए इसकी कीमतें थोड़ी अधिक हैं. यहां पेशेवरों के लिए 1 BHK विकल्प लगभग ₹80 लाख से शुरू होते हैं, यह उन लोगों को आकर्षित करता है जो बेहतर सामाजिक बुनियादी ढांचा स्कूल और कनेक्टिविटी चाहते हैं.

इनके अलावा, पनवेल और द्रोणागिरी भी हैं, जो हवाई अड्डे से लगभग 30 मिनट की दूरी पर स्थित हैं. ये क्षेत्र ज्यादा रिटर्टन चाहने वाले निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. रियल एस्टेट एक्सपर्ट का कहना है कि NMIA का परिचालन शुरू होना नवी मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार के लिए एक बड़े बदलाव का होगा और भविष्य में यहां के दाम 15- 20 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है.

