करोड़ों के फ्लैट और लग्जरी लाइफस्टाइल, पवई कैसे बना मुंबई का प्रीमियम डेस्टिनेशन

मुंबई का पवई (Powai) इलाका एक ब्रैंड बन चुका है, कभी छोटे गांवों तक सीमित रहने वाला यह इलाका आज ऊंची गगनचुंबी इमारतों, प्रीमियम टाउनशिप और टेक-स्टार्टअप्स का गढ़ बन गया है. पवई की इस अविश्वसनीय कायापलट के पीछे की कहानी शहरी नियोजन, शिक्षा और विलासिता का एक अनोखा संगम है. कैसे पवई मुंबई का 'मोस्ट प्रीमियम' रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बना.

पवई के चमकने की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब यहां IIT बॉम्बे बनाया गया. पवई झील के किनारे बसे इस संस्थान की वजह से पूरे देश में इस जगह की पहचान बनी. जैसे-जैसे मुंबई शहर बढ़ना शुरू हुआ, लोग रहने के लिए नए ठिकानों की तलाश में उत्तर की तरफ बढ़ने लगे, और सबकी नजर पवई पर पड़ी.

पवई के 'प्रीमियम' बनने के कारण

मुंबई के ज्यादातर इलाके बहुत भीड़भाड़ वाले और बेतरतीब हैं, लेकिन पवई में ऐसा नहीं है. यहां कई ऐसी टाउनशिप हैं, जो दिखने में विदेशों जैसी लगती है, चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचे और ऊंचे मेहराबों वाली सुंदर इमारतें इसे आम मुंबई से बिल्कुल अलग और आलीशान बनाती हैं.

IIT बॉम्बे पास होने की वजह से यहां प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ गई. देखते ही देखते ओला (Ola) जैसे बड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत यहीं से हुई, इसे 'पवई वैली' कहा जाने लगा. जब यहां बड़े पैकेज वाले प्रोफेशनल और बिजनेसमैन रहने आए, तो रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगीं. यहां रिहायशी इलाकों के साथ-साथ कमर्शियल हब विकसित किए गए, जिससे लोगों को काम के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं रही.

पवई की भौगोलिक स्थिति इसे मुंबई का 'सेंटर पॉइंट' बनाती है, यह जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR) के जरिए वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सीधे जुड़ा है. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से महज 15-20 मिनट की दूरी पर है.

पवई सिर्फ घरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, पवई झील के किनारे बने शानदार रेस्टोरेंट्स और बार इसे युवाओं और प्रवासियों की पहली पसंद बनाते हैं.

प्रॉपर्टी के क्या रेट?

रियल एस्टेट फर्म्स (जैसे Knight Frank और Anarock) के अनुसार, पवई में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले दशक में तेजी से बढ़ी हैं. मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक यहां 2 बीएचके फ्लैट की कीमत 1.9 करोड़ से 2.4 करोड़ है, 3 बीएचके की कीमत 2.8 करोड़ से 3.8 करोड़ तक हैं वहीं अगर आपको 4 बीएचके फ्लैट लेना है तो 4.2 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपये तक की कीमत है.

