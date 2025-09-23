सोने के सिक्के, iPhone 17... घर खरीदारों के लिए डेवलपर्स लाए बंपर ऑफर

भारत में त्योहारों का मौसम सिर्फ खुशियां और उत्साह ही नहीं लाता, बल्कि घर खरीदारों के लिए भी यह एक बेहतरीन समय होता है. दिवाली, दशहरा और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों के दौरान, रियल एस्टेट डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर और शानदार छूट पेश करते हैं. इन ऑफरों में कैश डिस्काउंट, मुफ़्त पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, और कभी-कभी तो स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट शामिल होती है. यह एक ऐसा समय होता है जब सपनों का घर खरीदना और भी आसान और फ़ायदेमंद हो जाता है.

रियल एस्टेट एक्सपर्ट का कहना है कि त्योहारों का समय घर खरीदने के लिए शुभ माना जाता है और इसी वजह से कंपनियां ऑफ़र्स के ज़रिए ग्राहकों को अपनी तरफ़ खींचने की पूरी कोशिश करती हैं.

कौन से डेवलपर्स अपने ग्राहकों को दे रहे हैं ऑफर ?

निंबस ग्रुप के सीईओ, साहिल अग्रवाल कहते हैं उनका ग्रुप बायर्स के लिए कई ऑफर लेकर आया है- ' निंबस द पाम विलेज, सेक्टर 22A, यमुना एक्सप्रेसवे में खरीदार 30:40:30 भुगतान योजना का लाभ ले सकते हैं, हर लो-राइज बुकिंग पर 10 ग्राम सोने का सिक्का मिलेगा. अरिस्टा लक्स सेक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे में त्योहारों के अवसर पर 1 करोड़ रुपये तक के लाभ, 25x4 भुगतान योजना और पहली ट्रांसफर फ्री के साथ-साथ विशेष उपहार जैसे मार्शल किलबर्न स्पीकर, आईपैड, 5 ग्राम 18KT सोने का सिक्का, अमेज़ॅन/एमएमटी वाउचर और आईफोन 17 भी दिए जा रहे हैं. '

ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस व्यू पार्क II, प्लॉट जीएच-03, सीएचआई-वी एक्सप्रेसवे पर एक खास त्योहारी कार्निवल का आयोजन किया गया है. इस उत्सव के दौरान, घर खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर पेश किए जा रहे हैं. जो ग्राहक यहां घर बुक करते हैं, उन्हें iPhone, ₹51,000 का नकद इनाम, 5 ग्राम का सोने का सिक्का, एयर कंडीशनर और डबल-डोर रेफ्रिजरेटर जैसे शानदार उपहार जीतने का मौका मिलेगा. यह ऑफर इस त्योहार के मौसम को घर खरीदारों के लिए बेहद खास और फायदेमंद बना देता है.

एसपीजे ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन पंकज जैन ने कहा- 'डेवलपर्स के लिए त्योहारों में यह समय खास होता है, जब मॉल्स में भीड़ अक्सर दोगुनी हो जाती है, इससे पड़ोस के मॉल्स की अहमियत बढ़ जाती है और खरीदारों की यात्रा प्रभावित होती है. सेक्टर-14, गुरुग्राम में स्थित हाई-स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट के लिए हमने नवरात्रि के मौके पर एसपीजे नवोत्सव - प्रॉपर्टी का महा उत्सव अभियान चलाया है. इस खास अभियान में हर बुकिंग पर उपहार मिलेगा, साथ ही लीज गारंटी और रिसेल सहायता भी दी जाएगी'.

प्रतीक ग्रुप बायर्स को कई ऑफर दे रहा है, ग्रुप के एमडी, प्रतीक तिवारी ने बताया- 'खरीदारों और निवेशकों के लिए खास ऑफ़र और पेमेंट प्लान तैयार किए हैं, सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड बेगोनिया में ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर है, जिसमें वे सिर्फ 5 प्रतिशत रकम देकर अपना सपनों का घर बुक कर सकते हैं. इसके साथ ही 2बीएचके बुकिंग पर आई फोन 17 और 3बीएचके बुकिंग पर आईफोन 17 प्रो भी दिया जा रहा है. इसी तरह सेक्टर-150 नोएडा स्थित प्रतीक कैनरी प्रोजेक्ट में 40:30:30 का खास पेमेंट प्लान दिया जा रहा है. यहां 3बीएचके एलीट बुकिंग पर आईफोन एयर , 3 बीएचके बुकिंग पर आईफोन 17 प्रो और 4बीएचके बुकिंग पर आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑफ़र में शामिल हैं. ”

