नोएडा एयरपोर्ट के पास निवेश के नाम पर हो न जाए फ्रॉड, जानें कैसे रहें सावधान

नोएडा एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी के रेट पिछले कुछ सालों में बेतहाशा बढ़े हैं. 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट शुरू होने की खबर के बाद यहां प्रॉपर्टी के रेट और भी ज्यादा बढ़ने के आसार है.

निवेश के नाम पर लोगों को साथ हो रही है ठगी (Photo-ITG)
निवेश के नाम पर लोगों को साथ हो रही है ठगी (Photo-ITG)

नोएडा का जेवर एयरपोर्ट 30 अक्टूबर को शुरू होने वाला है और इसके नाम पर प्रॉपर्टी बाज़ार में तेज़ी के साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं. एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इसके साथ ही जालसाज़ भी सक्रिय हो गए हैं. निवेशकों और घर खरीदारों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जमीन के जाली कागज़ात और फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं.


धोखाधड़ी के मामले बढ़ गए हैं, इसलिए, खरीदारों को बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. आस-पास के जिलों में रियल एस्टेट फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं. निवेशकों ने करोड़ों रुपये का नुकसान होने की शिकायत की है. जालसाज ज़मीन के जाली कागज़ात, फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन और गलत पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

नए नियम और कड़े कानून

तेज़ी से हो रहे और अनियमित निर्माण (unregulated construction) को देखते हुए, नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India) से पहले मंज़ूरी लेना अनिवार्य है. डेवलपर्स को सुरक्षा और ऊंचाई से जुड़े सभी मानदंडों को पूरा करना होगा, वरना उनका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया जाएगा.

इन कड़े नियमों से सप्लाई थोड़ी कम हो सकती है, खासकर ऊंची इमारतों और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन यह निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कदम है.

कीमतें बेतहाशा बढ़ीं, पर निवेशक रहें सावधान

नोएडा का प्रॉपर्टी बाज़ार जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी कर रहा है. इसके शुरू होने की खबर के साथ ही, इस क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. यहां प्रॉपर्टी के रेट में भारी उछाल देखा जा सकता है. 2020 से अब तक, जेवर के आसपास की ज़मीन की कीमतों में 60% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. निवेशकों और घर खरीदने वालों की नज़रें इस प्रोजेक्ट पर टिकी हैं.

एयरपोर्ट के पास के प्रोजेक्ट्स के लिए नए नियम भी लागू हो रहे हैं, जिसके कारण निवेशक और खरीदार अब और भी ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं. उद्घाटन के बाद 45 दिनों के भीतर, यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है. शुरुआत में, यह एयरपोर्ट कम से कम 10 भारतीय शहरों से जुड़ेगा. यह लंबे समय से प्रतीक्षित लॉन्च अब निवेशकों, बिल्डरों और खरीदारों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर रहा है. हर कोई इस बड़े बदलाव से पहले खुद को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

जेवर, टप्पल और दनकौर जैसे इलाकों में ज़मीन की कीमतों में पिछले पांच सालों में तेज़ी से उछाल आया है. यहां की कीमतें लगभग 1.6 गुना बढ़ गई हैं, और यह बढ़ोतरी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है. कई जगहों पर प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई हैं. इसका मुख्य कारण बुनियादी ढांचे पर शुरुआती निवेश है, जैसे कि प्लॉट वाली योजनाएं और एकीकृत गेटेड टाउनशिप.

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट का असर सिर्फ आवासीय ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक, औद्योगिक और हॉस्पिटैलिटी जैसे सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा. डेवलपर्स ने इस कॉरिडोर के किनारे ऊंची-ऊंची लग्जरी अपार्टमेंट्स, स्टूडियो यूनिट्स और प्रीमियम रिटेल स्पेस लॉन्च किए हैं. एक प्रमुख डेवलपर ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने इस एक्सप्रेसवे पर ₹5,000 करोड़ से ज़्यादा की कुल बिक्री की है, जो इस क्षेत्र में भारी मांग का संकेत देता है.

इस इलाके की अपील कई अन्य बड़ी परियोजनाओं से भी बढ़ी है, जैसे:

  • दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
  • मेट्रो का विस्तार
  • आने वाली फिल्म सिटी
  • बेहतर और चौड़े हाईवे

ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर इस क्षेत्र को निवेश के लिए और भी आकर्षक बना रहे हैं. 

 

