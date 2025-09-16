scorecardresearch
 

बिहार के ये शहर बन रहे हैं रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट, निवेश कर पाएं तगड़ा रिटर्न

अगर आप बिहार में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो बिहार के कुछ शहर ऐसे हैं, जहां निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी जांच जरूर करें.

बिहार में कहां खरीदें प्रॉपर्टी? (Photo-incredibleindia.gov)
बिहार का रियल एस्टेट बाज़ार पिछले कुछ सालों में काफी विकसित हुआ है और राज्य के कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. खासकर, बिहार की राजधानी पटना में लोग प्रॉपर्टी में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं. भले ही लोग नौकरी और व्यवसाय के लिए दूसरे शहरों में रह रहे हों, लेकिन निवेश के लिए वे पटना को चुन रहे हैं. इसके अलावा, कुछ ऐसे शहर भी हैं, जहां प्रॉपर्टी में निवेश करके अच्छा रिटर्न पाया सकता है. 

magicbricks की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और पटना जैसे शहरों में निवेश के अच्छे अवसर हैं. अगर आप बिहार में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है. राज्य के पांच प्रमुख शहरों में निवेश के अच्छे अवसर हैं. ये शहर न सिर्फ़ किफ़ायती हैं, बल्कि यहां रियल एस्टेट की मांग भी मजबूत है.

  • पटना:  7 हजार से  8 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट 
  • मुजफ्फरपुर: 5 से 7 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट
  • गया:  3.5 से 7 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट
  • भागलपुर: 5 से 6 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट
  • दरभंगा: 6 से 10हजार रुपये प्रति वर्ग फुट
  •  

किन शहरों में निवेश के क्या फायदे?

पटना में दानापुर और गंगा पाथवे में प्रॉपर्टी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. आईटी क्षेत्र ,एम्स-पटना और राजमार्गों के विस्तार ने इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाई है. ये निवेश के लिए सबसे अच्छे इलाकों में से एक माना जा रहा है. 

मुजफ्फरपुर, जो अपने शिक्षा और कृषि उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, अब रियल एस्टेट में भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है. यहां प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर हैं और भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प बन गया है. इसके अलावा, शहर में सड़क, फ्लाईओवर और नए अपार्टमेंट परियोजनाओं का विकास भी हो रहा है, जो इसे और भी आकर्षक बना रहा है.

गया एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल और पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे यहां रियल एस्टेट में निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. यहां की सस्ती प्रॉपर्टी की कीमतें न सिर्फ स्थानीय लोगों को, बल्कि आस-पास के जिलों के निवेशकों को भी आकर्षित कर रही हैं.

भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, यहां का कपड़ा उद्योग पेशेवरों और प्रवासियों को आकर्षित कर रहा है, जिससे रियल एस्टेट में निवेश बढ़ रहा है. नई आवासीय कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की कीमतें अच्छी हैं, और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर होने से बाजार में स्थिरता और निवेशकों को मुनाफा मिल रहा है. शहर में नई टाउनशिप और अपार्टमेंट परियोजनाएं भी आ रही हैं, जिससे यहां का सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

दरभंगा बढ़ते व्यापारिक आधार के कारण रियल एस्टेट निवेशकों के लिए एक आकर्षक शहर बन गया है. यहां प्रॉपर्टी की कीमतें आवासीय और वाणिज्यिक दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए मुनाफ़ेदार साबित हो रही हैं. हवाई अड्डे और रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार से यहां की मांग और भी बढ़ रही है. भविष्य में, लाहेरियासराय के पास नए गेटेड समुदाय और अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जबकि खुदरा और वाणिज्यिक संपत्तियों का निर्माण भी जारी है.

बिहार इन शहरों का रियल एस्टेट बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज के युवा पेशेवर और बाहर रहने वाले लोग किफायती दरों पर अच्छे घर और मज़बूत बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, और इन शहरों में उनकी ये जरूरतें पूरी हो रही हैं. यही वजह है कि पटना, मुज़फ़्फ़रपुर और भागलपुर जैसे शहर रियल एस्टेट के नए ठिकाने बन गए हैं और यहां निवेश में दोहरे अंकों का उछाल देखा गया है. 

यह भी पढ़ें: 2047 तक भारत का रियल एस्टेट बनेगा $10 ट्रिलियन का, जानें कैसे कमाएं मोटा मुनाफ़ा!

