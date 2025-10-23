इस शहर में लोग खूब खरीद रहे हैं किफायती घर, नोएडा-कोलकाता भी पीछे

देश के तमाम मेट्रो सिटीज को पछाड़कर चेन्नई शहर ने घर खरीदने के मामले में पूरे भारत को चौंका दिया है. मैजिकब्रिक्स की एक नई रिपोर्ट (HSI Report JAS 2025) बताती है कि चेन्नई देश का सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी मार्केट बन गया है. इसने दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है. चेन्नई में लोगों का घर खरीदने का भरोसा बहुत मजबूत है, यहां के घर अब भी किफायती हैं, और लोग खुद रहने के लिए लगातार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई के प्रॉपर्टी बाज़ार का जोश बढ़ने के पीछे कई कारण हैं. कीमतों में स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी, और मिड-सेगमेंट (₹75 लाख से ₹1.5 करोड़ के बीच के घर) में लगातार मांग. बाकी जगह आर्थिक दिक्कतें होने के बावजूद, चेन्नई के खरीदारों ने हिम्मत दिखाई है. इसकी वजह यह है कि यहां किफायती घर हैं, लोगों के पास स्थायी नौकरी है, और तुरंत रहने के लिए घर आसानी से उपलब्ध हैं.

कैसी प्रॉपर्टी पसंद है?

चेन्नई के खरीदार आज भी 500 से 1,000 वर्ग फुट के छोटे और सेमी फर्निश्ड घर पसंद कर रहे हैं. यह एक देशव्यापी चलन है, जहां लोग बड़े घरों के बजाय इस्तेमाल में आसान और समय पर कब्ज़ा मिलने वाली प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं. यहां बिल्डर फ्लोर और अपार्टमेंट की मांग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लोग लचीले डिज़ाइन और आजाद रहने के विकल्प चाहते हैं.

निवेशक नहीं, असली खरीदार कर रहे हैं ड्राइव

चेन्नई का बाज़ार मुख्य रूप से निवेशकों के बजाय खुद रहने वाले लोगों द्वारा चलाया जा रहा है. मिलेनियल्स (Millennials) और कामकाजी पेशेवर सबसे ज़्यादा घर खरीद रहे हैं. वहीं, बेबी बूमर्स और जनरेशन ज़ी के लोग भी बाज़ार पर भरोसा दिखा रहे हैं, यानी हर पीढ़ी इसमें शामिल हो रही है. ₹10 लाख से ₹30 लाख की सालाना आय वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है, जिसका मतलब है कि यहां की मांग वास्तविक सामर्थ्य पर टिकी हुई है.

भविष्य का क्या हाल?

रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में भले ही खरीदारों का भरोसा सामान्य हुआ हो, लेकिन चेन्नई की स्थिर ग्रोथ और अनुमानित कीमतों ने इसे टॉप पर बनाए रखा है. शहर के ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि अगले साल प्रॉपर्टी की कीमतें थोड़ी बढ़ेंगी. लगभग 6 से 10 प्रतिशत जो यह बताता है कि लोग इसे एक सुरक्षित और अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश मानते हैं.



