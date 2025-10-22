अमिताभ के दामाद निखिल नंदा ने मुंबई में खरीदा 28 करोड़ का आलीशान फ्लैट

अमिताभ बच्चन के दामाद और एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (Escorts Kubota Limited) के चेयरमैन निखिल नंदा भी अब मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट क्लब में शामिल हो गए हैं, खबरों के मुताबिक, निखिल नंदा ने मुंबई के पॉश इलाके जुहू में करीब 28 करोड़ रुपये का एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. जुहू मुंबई का वो इलाका है, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, खुद अमिताभ बच्चन भी रहते हैं.

अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के पति और मशहूर बिजनेसमैन निखिल नंदा ने जुहू इलाके में K Raheja Corp के ‘मेस्ट्रो’ प्रोजेक्ट में एक सुपर-लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. यह आलीशान अपार्टमेंट 3,139 वर्ग फुट का है, जिसके साथ 411 वर्ग फुट की एक अतिरिक्त टेरेस भी मिली है. यानी, कुल मिलाकर उन्हें करीब 3,550 वर्ग फुट की बड़ी जगह मिली है.

कुछ दिन पहले ही हुई है ये डील

इस अपार्टमेंट के साथ उन्हें तीन कार पार्किंग की जगह भी मिली है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया गया है. इस डील के लिए 1.70 करोड़ रुपये की भारी-भरकम स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है. निखिल नंदा का यह कदम इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उनका कनेक्शन बॉलीवुड के दो सबसे बड़े परिवारों से है. वह दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के दामाद हैं. साथ ही, वह ऋतु नंदा और राजन नंदा के बेटे हैं.

निखिल नंदा ने जिस Maestro प्रोजेक्ट में घर लिया है, वह कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है. इसे एकदम लिमिटेड-एडिशन रेजिडेंस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, यानी यहां चुनिंदा घर ही होंगे. यह प्रोजेक्ट 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें कुल करीब 1 लाख वर्ग फुट की प्रीमियम जगह बिकने के लिए उपलब्ध होगी.

इस टावर के अपार्टमेंट्स से एक तरफ 300 एकड़ से ज़्यादा फैले जुहू एयरोड्रम का शानदार नज़ारा दिखता है, वहीं दूसरी तरफ खुला अरब सागर दिखाई देता है, यह इसे जुहू के सबसे प्राइम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है.



