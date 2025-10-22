scorecardresearch
 

अमिताभ के दामाद निखिल नंदा ने मुंबई में खरीदा 28 करोड़ का आलीशान फ्लैट

रियल एस्टेट की दुनिया में जुहू को हमेशा से ही बॉलीवुड की पावर और पैसे का गढ़ माना जाता रहा है. अब, इस हाई-प्रोफाइल लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है.

निखिल नंदा ने खरीदी लग्जरी प्रॉपर्टी (Photo-ITG)
अमिताभ बच्चन के दामाद और एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (Escorts Kubota Limited) के चेयरमैन निखिल नंदा भी अब मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट क्लब में शामिल हो गए हैं, खबरों के मुताबिक, निखिल नंदा ने मुंबई के पॉश इलाके जुहू में करीब 28 करोड़ रुपये का एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. जुहू मुंबई का वो इलाका है, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, खुद अमिताभ बच्चन भी रहते हैं.

अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के पति और मशहूर बिजनेसमैन निखिल नंदा ने जुहू इलाके में K Raheja Corp के ‘मेस्ट्रो’ प्रोजेक्ट में एक सुपर-लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. यह आलीशान अपार्टमेंट 3,139 वर्ग फुट का है, जिसके साथ 411 वर्ग फुट की एक अतिरिक्त टेरेस भी मिली है. यानी, कुल मिलाकर उन्हें करीब 3,550 वर्ग फुट की बड़ी जगह मिली है.

कुछ दिन पहले ही हुई है ये डील

इस अपार्टमेंट के साथ उन्हें तीन कार पार्किंग की जगह भी मिली है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया गया है. इस डील के लिए 1.70 करोड़ रुपये की भारी-भरकम स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है. निखिल नंदा का यह कदम इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उनका कनेक्शन बॉलीवुड के दो सबसे बड़े परिवारों से है. वह दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के दामाद हैं. साथ ही, वह ऋतु नंदा और राजन नंदा के बेटे हैं. 

निखिल नंदा ने जिस Maestro प्रोजेक्ट में घर लिया है, वह कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है. इसे एकदम लिमिटेड-एडिशन रेजिडेंस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, यानी यहां चुनिंदा घर ही होंगे. यह प्रोजेक्ट 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें कुल करीब 1 लाख वर्ग फुट की प्रीमियम जगह बिकने के लिए उपलब्ध होगी.

इस टावर के अपार्टमेंट्स से एक तरफ 300 एकड़ से ज़्यादा फैले जुहू एयरोड्रम का शानदार नज़ारा दिखता है, वहीं दूसरी तरफ खुला अरब सागर दिखाई देता है, यह इसे जुहू के सबसे प्राइम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है. 


यह भी पढ़ें: सिर्फ घर नहीं, 'विरासत' खरीद रहे हैं अमीर, दिवाली से लग्जरी रियल एस्टेट में तेजी

