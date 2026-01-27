शुभ मुहूर्त या शानदार ऑफर, भारत में घर खरीदने के लिए कौन सा मौसम सबसे बेस्ट

भारत में घर खरीदने के लिए लोग सालों तक सेविंग करते हैं और साथ ही रिसर्च भी, घर किस महीने में लेना है किस तारीख पर लेना है, ये सब सोचकर समझकर फैसला लिया जाता है. सही समय पर घर खरीदना न केवल आपके बैंक बैलेंस के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह आपके भविष्य की मानसिक शांति के लिए भी सही रहता है. अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि खरीदारी के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा है.

रियल एस्टेट विशेषज्ञ का मानना है कि भारत में घर खरीदने के लिए अक्टूबर से जनवरी के बीच का समय सबसे 'हॉट' माना जाता है. दशहरा, दिवाली और नए साल के दौरान रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल होती है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि और दीपावली को नई संपत्ति खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. अधिकांश भारतीय परिवार इस दौरान 'गृह प्रवेश' करना पसंद करते हैं.

वहीं बिल्डर्स और डेवलपर्स इस दौरान अपने सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए कई तरह के ऑफर्स देते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट या फ्री पार्किंग. मुफ्त मॉड्यूलर किचन या गोल्ड कॉइन, स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस में छूट भी मिलता है. त्योहारी सीजन में बैंक अक्सर होम लोन की ब्याज दरों में कटौती करते हैं और 'प्रोसेसिंग फीस' को माफ कर देते हैं, जिससे खरीदार का काफी पैसा बचता है.

फरवरी से मार्च

अगर आप केवल निवेश और टैक्स बचाने के नजरिए से घर देख रहे हैं, तो फरवरी और मार्च का महीना बेहतरीन हो सकता है, वित्त वर्ष (Financial Year) के समापन पर डेवलपर्स अपने टार्गेट और रेवेन्यू आंकड़ों को बेहतर दिखाने के दबाव में होते हैं. इस समय 'मोलभाव की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है. धारा 80C और धारा 24(b) के तहत मिलने वाले टैक्स लाभों का फायदा उठाने के लिए कई लोग मार्च से पहले निवेश करना पसंद करते हैं.

कमियों को पहचानने का समय (जुलाई से सितंबर)

ज्यादातर लोग बारिश में बाहर निकलने से बचते हैं, लेकिन एक समझदार खरीदार के लिए जुलाई से सितंबर का समय सबसे सही हो सकता है. मानसून वह समय है जब आप उस प्रॉपर्टी की असली मजबूती देख सकते हैं. छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में सीलन है, सोसायटी में जल-जमाव होता है? इन सवालों के जवाब केवल मानसून में ही मिल सकते हैं. वहीं इस मौसम में फुटफॉल कम होता है, जिसका मतलब है कि बिल्डर आपको ज्यादा समय देगा और आप शांति से बेहतर डील कर सकते हैं.

परिवारों के लिए आदर्श (मई से जून)

मई और जून के महीनों में स्कूल-कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, जो परिवारों के लिए घर देखने और शिफ्ट होने का सबसे व्यावहारिक समय होता है. बच्चों की पढ़ाई बीच में प्रभावित नहीं होती. साथ ही, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, जिससे आप एक ही दिन में कई साइट्स देख सकते हैं.

वैसे घर खरीदने का फैसला केवल कैलेंडर देखकर नहीं, बल्कि बाजार की स्थिति देखकर भी लेना चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय की गई रेपो रेट सीधे आपके होम लोन की EMI को प्रभावित करती है. जब दरें कम हों, तो खरीदारी का यह सबसे अच्छा मौका होता है. घर खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि प्रोजेक्ट RERA (Real Estate Regulatory Authority) रजिस्टर्ड है या नहीं. यह सुरक्षा किसी भी मौसम से ज्यादा महत्वपूर्ण है.

